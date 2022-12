Consuelo Duval confiesa que lleva 8 años sin sostener relaciones sexuales

Durante su participación en el programa de televisión Netas Divinas, la actriz y comediante Consuelo Duval se refirió a la manera en cómo—en su momento— los señalamientos de su padre le hicieron cambiar su percepción de la vida una vez que su exesposo la abandonó dejándolo al desamparo con los dos hijos que procrearon.

“Justo cuando se fue el papá de mis hijos y me quedé sola, mi papá tuvo a bien hacerme un comentario que, no sé cómo calificarlo si misógino o así, pero sé que era lo único que él sabía.

Me veía con mucha lástima, pero me decía ‘ay, mijita, me da tanta lástima por ti, pues es que ya va a estar cabr%$&… que alguien te quiera con dos hijos porque son el recuerdo constante de que estuviste con otro hombre'”, rememoró.

Y a partir de ese instante la vida cambió para María del Consuelo Dussauge Calzada, verdadero nombre de la actriz y comediante, quien ingenuamente llegó a creer que debía agradecerles a los hombres por acercarse a ella pese a ser una madre soltera.

“Entonces, se lo compré y cada vez que alguien me amaba con dos hijos pues mi actitud era de gratitud, pero mi papá también me decía ‘el que quiere a la col también quiere a las hojas de alrededor‘, total, me confundían sus ideas… Hoy que ya no está, ya sé qué ideas puedo mandar a la chin$%#… Hoy sé que mis hijos son un regalo”, señaló.

Sin embargo, el comentario que hizo estallar de asombro a Paola Rojas, una de las conductoras de Netas Divinas, fue el hecho de que de los 53 años de vida que tiene Consuelo Duval, en los últimos ocho no sostenido relaciones sexuales.

“¿Ocho años? Ni siquiera cuando brindas sin alcohol y dicen: ‘son siete años sin sexo’, o sea tú ya tienes más”, mencionó la exesposa del hoy analista de fútbol, Luis Roberto Alves, “Zague”.

Por su parte, Daniela Magún, coconductora del programa se mofó de la comediante al señalar que está a punto de volver a ser virgen debido al tiempo que no ha sostenido intimidad.

Sin embargo, Consuelo Duval dejó en claro que no tiene necesidad, lo cual desató la risa de todo el personal reunido en el set donde se graba el programa.

Lo cierto es que desde 2013, cuando terminó su relación sentimental con el director de cine Armando Ciurana, después de seis años, a la comediante no se la ha conocido ninguna otra pareja formal.

También te puede interesar: