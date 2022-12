Jenni Rivera: comparten sus últimas imágenes a 10 años de su muerte

Este 9 de diciembre de 2022 se cumplen 10 años de la trágica muerte de la cantante de regional mexicano, Jenni Rivera, episodio que hasta la fecha no sólo sus familiares, sino también sus seguidores recuerdan con profunda tristeza. Por eso se han viralizado hoy imágenes, muchos aseguran que son las últimas con vida de La Diva de La Banda.

Para conmemorar la fecha en la que Jenni Rivera se despidió de este plano terrenal muchas cuentas de fans han puesto a circular recuerdos de ella. Así como se cree que uno de los videos serían las últimas de la mamá de Chiquis Rivera desde el aeropuerto. También se han compartido parte de sus últimos mensajes que escribió en su celular, así como la supuesta última comida que ingirió: una sopa Maruchan y una soda de dieta. No se sabe a ciencia cierta si serían los últimos como tal, pero sí son los que se han viralizado el día de hoy en redes sociales recordando a la artista.

Jenni Rivera planificaba encontrarse con un fanático que quería tomarse una foto con ella y, a través de los mensajes expuestos, quedó en evidencia lo receptiva que podía llegar a ser La Diva de La Banda con sus seguidores y fanáticos. Cosa que también ha heredado la Abeja Reina. View this post on Instagram A post shared by @jenniriverathrowback

Sin duda alguna, la partida de Jenni Rivera sorprendió a millones personas quienes hasta el sol de hoy, 10 años después de su muerte, aún la lloran. La cantante perdió la vida en el accidente aéreo en México, luego de que brindara una rueda de prensa y un concierto en la Arena Monterrey. View this post on Instagram A post shared by Jenni Rivera (@jennirivera) View this post on Instagram A post shared by @jenniriverathrowback

En este día para recordar con mucha música y amor, su hija Chiquis Rivera no dudó en escribir un sincero mensaje y exponerlo en sus redes sociales junto a una foto en la que aparece su madre, ella y sus hermanos de pequeños. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

La Abeja Reina relató que ya han pasado 3.650 días sin su madre y desde entonces no puede dormir. “No puedo entender cómo hemos llegado hasta aquí… pero doy gracias a Dios por ayudarnos. Hoy hace 10 años a esta hora exacta estabas volando y yo estaba en Las Vegas extrañándote. Te sentí… y nunca olvidaré el dolor que sintió mi corazón esa noche”, recordó Chiquis.

Asimismo hizo énfasis en que no importa la cantidad de años que pasen: “ME PROMETO seguir protegiendo, guiando y manteniendo unidos a mis hermanos. Sé lo importante que fue eso para ti… y sé que es la mejor forma en que puedo honrar tu memoria y tu legado”, agregó en su cuenta de Instagram. donde también compartió un tema musical en honor a ella: Una versión del tema Paloma Blanca. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Por su parte Jacqie Rivera, quien hace poco celebró su cumpleaños, compartió un video en el que recopiló varias imágenes de su vida y junto al material un emotivo mensaje.

“Dios que hemos llegado tan lejos sin ti. 10 años en el cielo para mamá, te prometo que estoy muy feliz de que estés descansando y en paz. Pero no puedo evitar ser egoísta y pensar en lo difícil que ha sido sin ti”, expuso la hermana que le sigue a Chiquis.

Jenicka López no se quedó atrás y aunque era tan sólo era una niña cuando Jenni murió, también dejó un vacío importante en la vida de la modelo curvy y empresaria. View this post on Instagram A post shared by JENICKA • LOPEZ (@jenicka_lopez)

Sin duda, un verdadero tributo que le han ofrecido sus hijas, quienes han demostrado tener la valentía y el talento de Jenni Rivera. Los cinco hijos de la cantante han dado un gran ejemplo que, aún las zancadillas de la vida se antepongan, se es posible salir adelante y continuar el legado de su madre.

