Camila Cabello luce su figura en un body color naranja y lleno de transparencias

Camila Cabello ha vuelto a mostrar su lado sensual, ahora en una foto que compartió en su cuenta de Instagram y en la que aparece de perfil, luciendo su figura en un ajustado body de color naranja y lleno de transparencias. La cantante -quien está estrenando look con el cabello rojizo- complementó su outfit con una larga gabardina y botas altas de plataforma.

Camila colaboró con el cantante nigeriano Oxlade en el remix del sencillo de éste “KU LO SA”, cuyo video está próximo a estrenarse. Y precisamente para el clip ella optó por un total look a cuadros compuesto por minifalda, abrigo y botas. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

Ese tipo de estampados le gustan mucho a Camila, y hace unos días acaparó las miradas al modelar un body negro y un corset de piel, que contrastaron con sus pantalones a cuadros. Ella está lista para la gran final de temporada del programa de televisión “The voice” -en el que funge como coach-, que se transmitirá el martes 13 de diciembre. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

