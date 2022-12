Usando un sostén semitransparente Rosalía modela frente al espejo

Rosalía continúa con su gira mundial Motomami, y mientras no está preparando un show gusta de tomarse muchas fotos en los lugares que visita. Ahora la cantante lució muy sexy al posar frente al espejo mientras se vestía con una falda, botas altas blancas y un sostén semitransparente.

Rosalía se presentó en concierto en Amsterdam y de nuevo impactó al público con sus elaboradas coreografías. Ella alterna sus outfits durante la gira y ahora presumió su figura en un body negro, botas altas y el conjunto rojo de chamarra y minifalda.

Rosalía se ha vuelto toda una experta en las selfies, y las que comparte en Instagram son todo un éxito. Hace algunos días obtuvo más de un millón de likes por unas en las que posa sosteniendo en su mano una botella de su perfume “La vie est belle”, producto que ha sido del agrado de todas sus fans. View this post on Instagram A post shared by 🌹Fans de Rosalía🌹 (@fansderosalia1)

