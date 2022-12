Bárbara de Regil luce al máximo su retaguardia, usando una tanga estampada

A través de sus historias de Instagram la actriz Bárbara de Regil complació a sus seguidores con un par de fotos en las que se muestra a bordo de un velero, luciendo su escultural físico y usando una tanga estampada. En una de las imágenes posó de espaldas, sin olvidar sus gafas oscuras.

La bella actriz mexicana también impactó con una imagen que la muestra durante uno de los descansos en las grabaciones de la telenovela “Cabo”, la cual protagoniza. Ella posó usando un microbikini de hilos y complementó su post con el texto: “Deseo que todo lo que les das a otros regrese a ti multiplicado ….” ❤️🌈🍀 View this post on Instagram A post shared by BARBARA DE REGIL SCHOENWALD (@barbaraderegil)

Bárbara complementa muchas de sus publicaciones con mensajes positivos, como “3 consejos: Deja que duela. Deja que te cure. Déjalo ir. Deja que duela. Deja que te cure. Déjalo ir.” Recientemente compartió una colección de fotos en las que, además de presumir su figura en bikini, se muestra brindando en la playa. El resultado hasta ahora ha sido de más de 280,000 likes. View this post on Instagram A post shared by BARBARA DE REGIL SCHOENWALD (@barbaraderegil)

