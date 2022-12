Chiquis Rivera presumió sus senos vestida de ángel para cantarle a Jenni Rivera

Tras cumplirse 10 años de la muerte de Jenni Rivera, su hija y estrella del regional mexicano, Chiquis Rivera se sirvió en brindarle un espectacular tributo,exponiendo una de las más grandes herencias que le dejó su madre: su voz en una nueva versión de Paloma Blanca donde dejó parte de sus boobies a la vista.

Chiquis Rivera, luego de ocho años de su estreno, lanzó una esta versión de Paloma Blanca al ritmo del mariachi. Esto con motivo a la conmemoración de la muerte de su madre, Jenni Rivera. Su interpretación llamó la atención, ¡claro que sí!, pero su atuendo de ángel también ha dado de qué hablar. La Abeja Reina apareció con un vestido blanco con un escote bastante pronunciado que apenas cubría sus senos, guantes que cubrían casi la totalidad de sus brazos y unas grandes alas de ángel.

El emotivo videoclip lo dirigió Oscar Eden y contiene imágenes inéditas de La Diva de la Banda, Jenni Rivera. Este tema llega de la mano con el grupo femenino Mariachi Divas. Además, producida por Cindy Shea, Ulises Lozano El Licenciado y Janney “Chiquis” Marín (Chiquis Rivera), y coescrita por Marín y Claudia Brant.

Este lanzamiento se convirtió en una gran sorpresa para el público seguidor de Chiquis. Durante la producción, ella nunca hizo mención a que trabajaba en un nuevo proyecto, a pesar de que este podría ser uno de los más especiales su carrera. La nueva versión de Paloma Blanca es una carta en donde la Abeja Reina le expresa a su madre su sentir; cuánto la extraña, cómo ha cambiado desde su partida y cómo ha aprendido algunas lecciones de la vida en estos 10 años desde que falleció. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

“Mi voz y mi interpretación han evolucionado mucho en estos últimos ocho años y me siento mejor que nunca con mi música, así que decidí grabarla junto a Mariachi Divas. Siempre estará dedicada a mi madre, que falleció hace diez años, pero también quería volver a grabarla para sus fans y para los míos“, comentó la artista nacida en Los Ángeles pero de origen de mexicano. View this post on Instagram A post shared by _mexicanqueens_ (@_mexicanqueens_)

Además, Chiquis reveló que en el momento en el que se lanzó no estuvo del todo contenta, por lo que siempre había querido hacer una nueva versión. “Vuela alto… Vuela Libre… Vuela Mi Paloma Blanca. Un regalo para ti…. y a la vez para mí Jenni Rivera. Nueva Versión de Paloma Blanca en Mariachi con mis bellas y talentosas amigas @mariachidivas. La canción que lo empezó todo. Una canción importante en mi vida personal, como en mi carrera”, escribió la ex de Lorenzo Méndez. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

