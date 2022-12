Danna Paola se toma sexys selfies usando un minúsculo sostén de hilos

Danna Paola ha subido la temperatura con una de sus recientes publicaciones de Instagram, con la que obtuvo más de un millón de likes. Se trata de una serie de fotos entre las que sobresale una selfie en la que la cantante luce muy sexy usando un sostén de hilos. Más tarde y con ese mismo atuendo se dejó ver descansando en un camastro mientras escuchaba un tema de Bad Bunny.

Danna fue una de las muchas famosas que acudieron el pasado fin de semana al Estadio Azteca para el concierto del reguetonero puertorriqueño, y compartió un clip en el que se le ve muy feliz, acompañada de su novio Alex Hoyer. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

Danna Paola promueve actualmente su gira Xt4s1s, pero si no se presenta en concierto aprovecha para modelar en Instagram diversos outfits, como un conjunto en color naranja con aberturas laterales que causó sensación entre sus fans. Ella estará descansando durante dos meses, para regresar a los escenarios el 4 de febrero de 2023, con un show en Acapulco. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola) View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

