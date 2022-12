Echan del estadio a la croata más sexy del Mundial durante el juego entre Croacia y Brasil (video)

La fanática más sexy de Croacia, Ivana Knöll, quien ha causado revuelo en Qatar por sus atrevidos atuendos en el país de Medio Oriente, ya tuvo su primer altercado con las autoridades de aquel país, según lo que se aprecia en un video que se volvió viral en redes sociales, en el que, al parecer, le piden que se marche del inmueble durante el partido entre Croacia y Brasil.

Durante el partido de cuartos de final, la aficionada se encontraba muy cerca de la zona de cancha y aprovechó la atención de los fotógrafos antes del encuentro para posarles de forma sexy, pero segundos después de esto, se le acerca un miembro de seguridad del estadio, quien le dice algo que no se entiende en el clip y le señala la salida, a lo que ella hace caso y camina hacia las escaleras del inmueble; después el video se corta.

🔴#ATENCIÓN | Ivana Knoll, la modelo croata que ha causado sensación en el Mundial de #Catar2022 por su forma de vestir y de atraer las miradas, fue expulsada del estadio en el juego de Croacia 🇭🇷 contra Brasil 🇧🇷. ⬇️ pic.twitter.com/bnktIeStp8 — Con Ñeque! – Deportes Radio Pichincha (@DeportesPU) December 12, 2022

La propia modelo fue quién explicó el asunto en declaraciones recogidas por el diario alemán Bild, ya que manifestó que no la dejan posar ni para los medios ni con otros aficionados, así como también que no fueron amables con ella.

“No permiten que los fans se tomen fotos conmigo y no me permiten posar para fotos aquí en la barandilla. Luego les pregunté por qué eran tan groseros”, explicó.

Sin embargo, todo parece indicar que llegó a un arreglo, puesto que volvió para ver la conclusión del encuentro, ya que compartió en sus historias de Instagram imágenes que demuestran que regresó y fue testigo en el estadio de la victoria de su selección sobre la Verdeamarela en penales.

