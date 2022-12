“El Puma” confiesa a Kerly Ruiz que sí hablaría de sus hijas pero en una bioserie

José Luis Rodríguez “El Puma” siempre ha estado negado a hablar abiertamente del distanciamiento entre en sus hijas con Lila Morillo, Lilliana Rodríguez y Lilibeth Rodríguez. Sin embargo, en una entrevista exclusiva que le dio a su compatriota venezolana Kerly Ruiz, una de las integrantes del staff del programa Siéntese Quien Pueda, pasaron por el tema.

En la misma le puso un alto a Kerly Ruiz de entrada cuando esta apenas asomó la idea de tocar el tema del pelito que tiene con sus hijas, a lo que El Puma le respondió. “Si te metes por ahí, vamos a tener una bronca, porque me estás cuestionando como padre y no vamos a entrar en ese terreno..”. Sin embargo, luego de ver la insistencia de la estrella de TelevisaUnivision, sí admitió que, de darse la oportunidad de contar su vida en una bioserie, hablaría de todo.

Esto incluye el distanciamiento con Lilibeth y Liliana Morillo, sus hijas mayores. Recordemos que de su segunda relación con Carolina Pérez, con quien ya tiene 35 años, nació la actriz y modelo Génesis Rodríguez. Acotó a Kerly Ruiz que nunca le ha gustado el chisme y que no trataría su vida de esa manera. Cosa que ha dejado claro en entrevistas anteriores. Además sugirió que sus hijas sí lo han hecho de esa manera.

“Yo le huyo al chisme, le huyo al escándalo. Hay dos formas de hacer esta carrera, con escándalos, que cansan a la larga o de hecho, de frente, con sinceridad y honestidad”, agregó el intérprete de “Agárrense de las Manos” y “Culpable Soy Yo” al tiempo que decía también que jamás lee las noticias sobre él y menos si son e esa índole.

Así es como El Puma esta vez se dejó ver más abierto ante las cámaras también de UniMás. Además habló de cómo ha cambiado su vida desde el trasplante de pulmón que recibió años atrás cuando estuvo al borde de la muerte.

“La verdad, siento un amor tan grande por dentro que yo no te podría explicar lo que realmente siento hacia la gente, hacia el público. Me volví como más sensible, mucho más sensible y totalmente agradecido”, aseguró José Luis Rodríguez al tiempo que también le echó unas flores después de mucho tiempo a sus hijas mayores: “Son talentosas las dos, actrices, cantantes“.

Kerly Ruiz hizo hincapié en la forma en que se habría iniciado este distanciamiento y José Luis Rodríguez “El Puma” sentenció: “Viajé mucho, me casé nuevamente y me dediqué a este nuevo matrimonio. Yo tenía que atender a Génesis que era la que estaba más pequeña de todas y bueno, tenemos 35 años juntos Carolina y yo. De esto, hace 35 años que yo pasé la página”. View this post on Instagram A post shared by Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda)

No está cerrado a una reconciliación por lo que se aprecia en la entrevista que hiciera el show de TelevisaUnivision, Siéntese Quién Pueda, pero sí dejó claro que eso se daría en privado. Por su parte, Kerly Ruiz consiguió tener su silla en el programa de nuevo. View this post on Instagram A post shared by Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda)

