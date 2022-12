Horóscopo chino de hoy 12 de diciembre: las predicciones para cada signo

De acuerdo a los preceptos de la astrología china, siempre debe existir un equilibrio energético, por esto, hay días en que las predicciones tienden a ser negativas, y si bien, esto puede parecer difícil, es necesario comprender que incluso de los momentos difíciles hay algo para aprender y agradecer. Por ejemplo, este lunes 12 de diciembre, el regente será el cerdo de tierra y su energía puede ocasionar pérdidas o hurtos y también discusiones y rompimientos.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Algo adicional que debes tener en cuenta es el inicio del año astrológico chino, ya que esto no sucede el 1 de enero sino el 4 de febrero, por lo tanto, si naciste entre esas fechas, tu animal regente será el mismo del año anterior.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Las discusiones familiares ocuparán la agenda de los regidos de la rata. Diferencias entre padres e hijos o entre hermanos, ocasionarán enfrentamientos difíciles de solucionar. La recomendación que les da el cerdo es que actúen con objetividad y hablen todo el tiempo con sinceridad. Eviten herir los sentimientos de sus familiares.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Los nacidos en los años del buey deberán estar atentos a su salud. Estarán más propensos a contraer enfermedades infecciosas, especialmente de tipo respiratorio. Aquellos búfalos que ya vienen cargando alguna condición de salud, es mejor que visiten a su doctor, pues podría agravarse con mucha facilidad.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El tigre ya empieza a sentir el cansancio de lo que va corrido del año. Es importante que procuren descansar un poco este día y, si está dentro de sus posibilidades, planeen unas vacaciones. En su trabajo, traten de delegar algunas obligaciones y pedir ayuda, pues corren el riesgo de no lograr cumplir con todos los pendientes.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El inicio de la semana les traerá a los conejos muchos retos y obligaciones. Es importante que se organicen y eviten perder el tiempo en actividades que no son productivas. También es un buen día para que brillen y muestren su capacidad de liderazgo, organicen equipos de trabajo, ayuden a sus compañeros y superiores y estén dispuestos a escuchar ideas de terceros. Pronto recogerán los frutos.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El inicio de semana es propicio para que los dragones inicien o retomen algún estudio. Se vienen meses de desafíos y oportunidades que podrían cambiar positivamente la vida de los dragones, pero para ello, es indispensable que estén preparados. Prefieran estudiar un nuevo idioma o algo que complemente su actual trabajo.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

El regente del día es el antagonista de la serpiente y le pondrá muchos obstáculos para realizar sus actividades normales. Es importante que salgan con anticipación a sus citas pues los retrasos serán el común denominador. Si deben viajar o hacer desplazamientos largos, vigilen de cerca sus pertenencias y documentos importantes. Lleven con ustedes una turmalina negra, les ayudará a limpiar su energía y protegerse.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

La estrella de los romances ocasionales de nuevo visitará a los nacidos en los años del caballo. Tendrán muchas posibilidades para conocer personas o reencontrarse con antiguos amores que los pondrán a suspirar. Pero estas mariposas en el estómago serán fugaces, así que piensen muy bien si quieren arriesgarse a un terminar con un corazón roto.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

El día será bastante tranquilo para las cabras siempre y cuando se mantengan al margen de comentarios de pasillo y cotilleos. Eviten dejarse involucrar en corrillos, pues dañarán su imagen y, hasta podrían terminar metidos en problemas. Si los comentarios que llegan a sus oídos son de ustedes, hagan caso omiso, el silencio será su mejor arma.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Es importante que los monos sean cuidadosos al momento de llevar a cabo cualquier actividad física. La estrella de los accidentes estará muy fuerte para ellos, así que eviten practicar deportes de riesgo y manipular herramientas, y, si lo deben hacer, pongan todos sus sentidos, evitando cualquier distracción. Conducir también puede ser una actividad de riesgo.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

A quienes nacieron en los años del gallo se les presentarán desperfectos y gastos inesperados. Es probable que tengan que pedir dinero prestado para poder conjurar la situación, pero es importante que solo soliciten lo necesario, pues si tratan de conseguir más desequilibrarán gravemente su presupuesto por los próximos meses.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El cerdo le sugiere a los perros que controlen sus palabras y la forma de hablar. Podrían decir algo que no es cierto o correcto o herir los sentimientos de personas cercanas. Por más complicada que pueda estar la situación no se dejen llevar por el momento, no es adecuado ahondar el conflicto con sus palabras. Enciendan desde temprano una vela azul que les ayudará a equilibrar la energía.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El regente del día estará favorecido con energías adecuadas para planear el futuro con su pareja. Sean honestos y exprésenle sus sentimientos a la otra persona, pues es posible que tengan ideas diferentes, así que es mejor dejar todo claro y saber si “hablan el mismo idioma”. En la tarde recibirán una llamada inesperada.