La cantante Maren Morris defiende a Meghan Markle tras el estreno del documental sobre los duques de Sussex

La serie documental de Netflix “Harry & Meghan” que muestra la vida de los duques de Sussex ha obtenido críticas encontradas, y aunque muchas personas desaprueban ciertas acciones de Meghan Markle -como dar detalles ante su esposo (el príncipe Harry) de la reverencia que hizo a la reina Isabel II-, otras se han mostrado a favor de la ex actriz, tal es el caso de la cantante de country Maren Morris.

En un video que publicó en su cuenta de TikTok Morris declaró que, aunque no ha visto la serie, le desagrada el rechazo que existe hacia Markle: “Este profundo odio y molestia específicamente por Meghan Markle, principalmente proveniente de mujeres, debo decir, es incomprensible para mí. La gente dice: ‘Oh, una mujer nunca debe separar a un hombre de su familia’. ¿Han visto a esta familia? Ahora, no conozco a esas personas, y ustedes tampoco, pero tengo una fascinación moderada con la monarquía y la realeza. Pero no entiendo este odio tan específico hacia la propia Meghan. Simplemente no”.

La artista de 32 años procedió a reforzar sus opiniones con ejemplos de otros miembros de la realeza: “Todo esto se siente muy señalado en una mujer, como casi siempre lo ha sido en la historia…(La princesa Margaret) no dejó a la familia, pero desearía que lo hubiera hecho. Aparte de Diana, la historia de la princesa Margaret es una de las más tristes…Y si hablamos de la princesa Di, ella no dejó a sus hijos, pero sí a la familia”. Los tres episodios finales de “Harry & Meghan” estarán disponibles en Netflix a partir del 15 de diciembre.

