Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo acuden muy elegantes a ver Avatar: The Way of Water

Las redes sociales se enternecieron con la más reciente publicación del actor mexicano Eugenio Derbez y es que, meses después de estar cumpliendo con un reposo absoluto por su accidente de hombro, salió de su casa y muy elegante vestido en compañía de su gran amor y esposa, Alessandra Rosaldo.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo asistieron al Dolby Theatre en Hollywood para el gran estreno de Avatar: The Way of Water, evento en el que desfilaron y posaron como par de tortolitos.

Eugenio describió esta salida con Alessandra como una cita y además causó ternura al comentar que se encontraba con su “novia”, meses después de no salir. No sólo por su notoria complicidad los famosos llamaron la atención de los internautas, sino también por los atuendos elegantes que escogieron para la ocasión. Sobre todo la estrella de “No se aceptan devoluciones”, quien optó por lucir un saco gris brillante. .@EugenioDerbez reaparece después de su accidente en cita con su "novia"https://t.co/LPJDVfUrh3 pic.twitter.com/5P7957rpLC— Univ_Espectaculos (@Univ_espect) December 13, 2022

“Esta es la primera vez que vengo a un evento público desde el accidente que tuve estoy muy emocionado de estar aquí”, comentó el actor a través de sus historias, con un pantalón y una camisa cuello alto de color negro. Por su parte, la cantante llevó un pantalón negro y una blusa de lunares con transparencias.

A través de los comentarios, sus seguidores expusieron la felicidad que sintieron al ver a Derbez nuevamente haciendo vida fuera de casa, esperando su recuperación máxima con el objetivo de que pueda volver a hacer lo que tanto éxito le ha generado: actuar, producir y dirigir.

Vale recordar que Eugenio Derbez sufrió múltiples fracturas al caer sobre su brazo y pegarse contra una escalera mientras jugaba con un visor de realidad virtual. Ahora, el también comediante asiste a terapias a diario para poder volver a disfrutar de la movilidad de su extremidad.

“Voy muy bien, mejor de lo que yo esperaba haber tenido 17 fracturas en esta zona (del hombro). Los doctores me dijeron que no iba a poder levantar el brazo más allá del hombro, me dijeron que nunca más, y mi idea es desafiar a los doctores y lograrlo”, comentó recientemente el papá de Aislinn Derbez. View this post on Instagram A post shared by Eugenio Derbez (@ederbez)

Sigue leyendo:

Eugenio Derbez lanza nuevo mensaje a la selección de México en Instagram

Eugenio Derbez reaparecen juntos en redes con Alessandra Rosaldo y disipan rumores

Eugenio Derbez publicó foto con preservativo en apoyo a la selección de México

Eugenio Derbez dice que “no vale la pena engancharse” con los comentarios de Guillermo del Toro

Alessandra Rosaldo reacciona a las oraciones de Victoria Ruffo por la salud de Eugenio Derbez: “Somos familia”

Alessandra Rosaldo reacciona a rumores que aseguran Eugenio Derbez fue agredido por su hijo Vadhir