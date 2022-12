Inflación: cuáles son las regiones en EE.UU. que tuvieron alzas de precios más altas al 7.1% de noviembre

La inflación en noviembre siguió dando un alivio a los bolsillos de los consumidores en Estados Unidos tras una primera mitad del año con picos que desafiaron la capacidad de pago de millones de familias.

Según el reporte más reciente de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la inflación interanual se ubicó en 7.1% durante noviembre pasado, lo que significó la quinta caída al hilo de 2022.

Sin embargo, no en todas las regiones de Estados Unidos el alza o baja de precios se comportó de la misma forma, pues en algunas, la inflación superó el 7.1% general del Índice de Precios al Consumidor (CPI).

De acuerdo con el reporte, la inflación más baja se registró en los estados ubicados en la región Noreste del país, que incluyen Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, West Virginia.

En esta zona del país, la inflación durante noviembre fue de 6.4%, según el reporte del BLS.

Le siguió la región del Medio Oeste, que incluye los estados de Ohio, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri y Wisconsin; en esta zona, la inflación fue de 6.8% durante noviembre pasado.

En tanto, la zona de EE.UU. en donde los precios superaron a la inflación general del 7.1% fue el Sur, que incluye los estados de: Virginia al norte, Florida, Alabama, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Tennessee y Virginia Occidental.

En esta zona del país, los consumidores pagaron los precios más altos durante noviembre pasado, con un 7.7% en su medición anual, en línea con el 7.7% que se reportó en octubre pasado para la inflación general.

Qué ciudades o zonas metropolitanas tuvieron precios más altos

Aunque todavía está muy lejos del objetivo del 2% de la Reserva Federal (Fed), la inflación ha comenzado a enfriarse en la mayor parte del país.

Sin embargo, durante noviembre los altos precios por arriba del indicador nacional afectaron los presupuestos de los consumidores en al menos tres áreas metropolitanas.

1. Tampa-St. Petersburg-Clearwater, Florida: en donde la inflación fue del 9.6%, incluso por arriba del pico máximo de junio pasado, cuando el indicador a nivel nacional llegó al 9.1%

2. Dallas-Fort Worth-Arlington, Texas: en donde la inflación fue del 8.4% durante noviembre en su medición anual

3. Riverside-San Bernardino-Ontario, California: en donde la inflación fue del 7.5% en su medición anual

Por el contrario, hubo seis zonas metropolitanas en las que los precios cayeron por debajo de la inflación nacional durante noviembre.

1. Minneapolis-St.Paul-Bloomington, Minnesota-Wisconsin: con una inflación interanual del 5.3%

2. Washington-Arlington-Alexandria, Washington DC-Virginia-Maryland-Virginia Occidental: con una inflación interanual del 5.6%

3. Zona urbana de Hawái: una inflación interanual del 5.8%

4. San Diego-Carlsbad, California: con una inflación año con año del 6.7%

5. Denver-Aurora-Lakewood, Colorado: con la inflación interanual del 6.9%

6. Boston-Cambridge-Newton, Massachusetts-New Hampshire: con una inflación interanual del 7%

