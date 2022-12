Mia Khalifa, sin sostén y con pecho al desnudo, no se pierde el mundial Qatar 2022

La modelo libanesa Mia Khalifa una vez más se roba las miradas del Instagram y es que acompañó su nuevo post con un mensaje referente al mundial de fútbol que se vive en Qatar 2002, lo que hizo suspirar a millones pues mostró su pecho al desnudo y sin sostén.

Con un elegante pijama y mucha sensualidad la ex actriz porno y estrella de Playboy Centerfold, Mia Khalifa, se abrió los botones abiertos y posó en una cama frente al televisor para disfrutar del juego semifinal del mundial Qatar 2022 mostrando casi todos sus senos. Además, repleta de joyas: zarcillos, collares, anillos, pulseras y tobilleras, combinó con su cómodo atuendo.

Además, la ex del cantante de género urbano Jhay Cortez, Mia demostró una vez más ser fiel seguidora del deporte haciendo mención al mundial de Qatar y disponiéndose a disfrutar con su pecho a la vista de todos: “Esperando ver a Marruecos a ver quién será el próximo eliminado”.

Vale recordar que este martes 13 de diciembre Argentina le ganó a Croacia 3 goles por 0, lo que le da pase directo a la semifinal, mientras que Marruecos tendrá que enfrentarse a Francia para definir el próximo pase. View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

Y, en el mismo orden de ideas, la creadora de contenido para adultos, Mia Khalifa, en una oportunidad mencionó cuáles son sus futbolistas favoritos en medio de una participación en el canal de YouTube AFTV. En conversaciones con Robbie Lyle, Mia nombró a sus tres futbolistas que tiene en su lista top en este momento: David Beckham, Zinedine Zidane y Aaron Mooy. Activar subtítulos en español.

“Tengo que decir Becks porque soy una niña”, comentó. En referencia a Zidane contó que lo tiene en su lista de favoritos porque: “Fue lo más emocionante que he visto pasar en un partido de fútbol”. View this post on Instagram A post shared by Mia K. (@miakhalifa)

Mia Khalifa estalló en contra de los depredadores

En su reciente participación en “High Low with EmRata”, el podcast de Emily Ratajkowski, Mia definió lo que son para ellas los hombres de mayores de 30 años que buscan salir con jóvenes que apenas alcanzan la mayoría de edad. N se refirió a ellos precisamente como unos sugar daddies sino que declaró: “Están hambrientos de poder y tristes”.

Su intervención generó muchos comentarios en Twitter, por lo que luego aclaró de mejor manera a qué se refería. “He visto cosas como –Mia Khalifa cree que la relación de Amal Clooney y George Clooney es inapropiada debido a la diferencia de edad- No es verdad. Después de los 25, si quieres salir con alguien con una diferencia de edad de 30 años, eso depende de ti, has podido calcular esa decisión como un adulto”, explicó la ex actriz porno y estrella de Playboy.

