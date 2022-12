Rosalía deja ver el hilo de su microtanga al posar para la revista Rolling Stone

El éxito de Rosalía a nivel mundial este año es innegable, y ahora la cantante aparece en la portada del más reciente número de la revista Rolling Stone, sacando además su faceta de modelo en una colección de fotos, entre las que sobresale una que la muestra recostada sobre una llanta con cadenas, usando pantalones holgados que dejaron ver el hilo de su microtanga.

En la sesión la artista de 30 años presumió su figura en otros sexys atuendos, como un conjunto de top y falda con estampados y unas botas con plataforma de más de 30 centímetros. Ella no olvida compartir selfies y hace unos días causó sensación al mostrarse cuando se probaba ropa. View this post on Instagram A post shared by Rolling Stone (@rollingstone) View this post on Instagram A post shared by Rosalía Chilenis (@rosaliachilenis._) View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt) View this post on Instagram A post shared by 🌹Fans de Rosalía🌹 (@fansderosalia1)

La gira Motomami de Rosalía está a punto de terminar; ella no pudo contener las lágrimas durante su reciente show en Bélgica, al escuchar los aplausos del público asistente. Los últimos conciertos serán en Londres, Inglaterra y París, Francia, el 15 y 18 de diciembre, respectivamente. View this post on Instagram A post shared by 🌹Fans de Rosalía🌹 (@fansderosalia1)

