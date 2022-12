Sin calzón, Camila Cabello seduce con transparencias de arriba a abajo

Camila Cabello apareció en sus redes sociales con un look que quizás jamás llegamos a imaginar que sería capaz de vestir. Sin calzón y con un atuendo diseñado casi en su totalidad con transparencias, así posó la ex de Shawn Mendes para una nueva sesión fotográfica que ha dado mucho de qué hablar.

Dos fotografías con el mencionado outfit que además lleva una falda larga de capas confeccionadas con tul muy transparentes de arriba a abajo fueron suficientes para que Camila Cabello capturara la atención de sus seguidores, por lo que hizo referencia a la final de The Voice.

Para completar su increíble y llamativo vestido, la intérprete usó un collar de perlas que cubría todo su cuello, unos zarcillos largos con el mismo estilo y guantes transparentes. Dejando ver su piel de pies a cabeza.

Además, la receptividad de la publicación se hizo sentir a través de los Likes reuniendo en menos de 15 horas casi un millón en su cuenta de Instagram. Y por supuesto, los comentarios halagadores no se hicieron esperar para la intérprete Bam Bam y Don’t Get You.

En esta nueva edición del famoso reality musical The Voice USA, Camila Cabello se destacó como jurado y se encuentra apoyando a Morgan Myles, quien con sus destacadas actuaciones ha llegado a la recta final de la producción. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

“ACABAN DE VER ESAS ACTUACIONES?????!!! Morgan, estoy muy orgullosa de todo lo que has logrado en este viaje”, es el mensaje que escribió la jueza para felicitar a su concursante. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

A través de su perfil de Instagram, la intérprete de “Señorita” ha asegurado estar disfrutándose esta oportunidad en la que ha podido compartir como coach con otros grandes profesionales como: Blake Shelton, John Legend y Gwen Stefani. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

Vale recordar que, Camila Cabello se unió al equipo de jueces tras la salida de Kelly Clarkson, quien ya llevaba ocho ediciones consecutivas pero pidió un descanso en esta oportunidad. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

Camila, quien se hizo famosa por salir de las filas del reality musical The X Factor, reemplazó a Clarkson en la silla roja. “Se siente como un círculo completo, porque también comencé en un programa de competencia de canto”, comentó al momento de revelar que se convertiría en una coach de la temporada 22.

Sigue leyendo:

Camila Cabello cubre su busto con triangulitos y presume librarse del Covid en Instagram

Con un sexy atuendo de colegiala Camila Cabello camina por las calles de Nueva York

Desde el baño y en pantys Camila Cabello luce sus caderas en sexy selfie

Camila Cabello luce su retaguardia al pasear en microbikini de tiras por playa de Florida

Camila Cabello baila sensualmente en el baño, dejando ver su sostén naranja

Camila Cabello mueve su retaguardia vigorosamente al probarse un sexy atuendo rojo