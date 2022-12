Bad Bunny no está soltero. Lo pillaron con su novia Gabriela Berlingeri en México

De la manera más discreta posible, así han sabido llevar su relación amorosa el exitoso cantante de género urbano Bad Bunny y su novia, la diseñadora de joyas, Gabriela Berlingeri, y es que tras fuertes rumores de separación, recientes imágenes de un after party en México confirman que ambos famosos siguen juntos.

Este fin de semana se llevó a cabo en Ciudad de México la última función de World’s Hottest Tour, la gira que le ha sumado, además de ceros a su cuenta, un sinfín de éxitos a la carrera artística de Bad Bunny, y Gabriela Berlingeri estuvo ahí para celebrarlo. A pesar que se creía que habían terminado.

En redes sociales se ha hecho viral un video en el que aparece Gabriela caminando junto al equipo de seguridad de Bad Bunny y él viene más atrás, lo que confirma entonces que su relación está más vigente que nunca y que ella se mantiene a su lado como desde hace mucho tiempo.

Pero esta no sería la única oportunidad en la que los fanáticos volvieron a ver de cerquita al cantante de Titi Me Preguntó y su novia. En el escenario del Estadio Azteca, Gabriela también hizo acto de presencia. View this post on Instagram A post shared by Gabriela Berlingeri Posting💕 (@gabs.posting)

En la última presentación de World’s Hottest Tour, la novia de El Conejo Malo interpretó un extracto de El Apagón y apareció en el escenario con un sensual atuendo color verde, brillante y con transparencias que dejaron en evidencia el cuerpazo que se gasta la también puertorriqueña. View this post on Instagram A post shared by Gabriela Berlingeri Posting💕 (@gabs.posting)

Es importante recordar que Benito Martínez (nombre de pila del artista) y Gabriela Berlingeri salen desde el año 2017, pero sería en el 2020 cuando tomaron la decisión de hacer pública su relación y aparecerse en Instagram juntos y hasta compartiendo besos.

Poco después Bad Bunny confirmó que pasaba la cuarentena acompañado: “Estoy con alguien, ella es muy especial en mi vida. Esta cuarentena me ha hecho entender que ella es la mejor compañera que yo puedo tener”.

Bad Bunny recibe lujosos anillos de Spotify

Sin duda alguna, este 2022 será un año inolvidable para Benito y es que el álbum Un Verano Sin Ti no para de sumar números de toda índole. Luego de que se revelara que para el presente año, Bad Bunny se volvió a posicionar como el artista más escuchado de Spotify con más de 9,1 mil millones de reproducciones, el artista ha recibido su premiación. View this post on Instagram A post shared by Reggaeton Urbano (@reggaetonurbanoofficial)

Tres lujosos anillos se suman al joyero del intérprete de Neverita y Después de la Playa fueron regalados por Spotify a Bad Bunny. Como era de esperarse, este nuevo logro lo celebró por todo lo alto, bailando y celebrando junto a sus más allegados incluyendo a su novia Gabriela Berlingeri y así lo mostró en redes sociales. View this post on Instagram A post shared by FANS BADBUNNY NATTINATASHA KAROLG RAUW ROSALÍA (@badbunny_karolg_nattinat_rauw) View this post on Instagram A post shared by BAD BUNNY | FANPAGE (@badbunnyrm)

