Camila Cabello mostró el calzón en The Voice

Las transparencias siguen marcando tendencia y Camila Cabello vuelve a usarlas para una nueva aparición pública, pero esta vez más atrevida por ser de color blanco y de encaje. La cantante cubana posó junto a sus compañeros de The Voice, John Legend, Gwen Stefani y Blake Shelton, y llamó la atención de los internautas por dejar a la vista su calzón.

Camila Cabello acompañó este diseño con un collar algo extravagante: una rosa de color negro que cubría todo su cuello y el cabello lo llevó con una cola al descuido. Pero las transparencias resaltan sus curvas dejando claro que no teme mostrar su ropa interior aus fans.

La ex de Shawn Mendes se dio cita en la final del reality musical The Voice, en donde participó por primera vez como juez. Estuvo acompañando a la integrante de su equipo, Morgan Myles, quien logró llegar hasta el final. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

En este épico episodio los finalistas tuvieron la oportunidad de cantar a dueto con los jueces, y por supuesto la puesta en escena de Morgan y Camila ha dado mucho de qué hablar.

Ambas interpretaron “Never Be the Same” de Camila Cabello. A impecable interpretación le sumaron una ingeniosa coreografía que les permitió completar su performance y dejarse ver como grandes estrellas a través de las cámaras de NBC. the girl power between @camila_cabello and @morganmyleslive is UNDENIABLE 💓💓💓 pic.twitter.com/98aANzhHrK— The Voice (@NBCTheVoice) December 14, 2022

Aunque los ganadores de la noche no fueron anunciados por falta de tiempo, se hizo saber que la concursante de Camila Cabello, Morgan, habría quedado en tercer lugar. the entire show LEADS UP TO THIS !!!! pic.twitter.com/ERhLAtckqy— The Voice (@NBCTheVoice) December 14, 2022

Camila Cabello, quien alcanzó la fama junto a la agrupación Fift Harmony, reveló que aunque audicionó para participar en este reality show, no avanzó en las rondas clasificatorias.

“La verdad es que en realidad hice una audición para The Voice. Ni siquiera estoy segura de poder contar la historia. Lo logré en la ronda de productores, pero no en la ronda de televisión. Nunca audicioné para los coaches”.

Años más tarde, forma parte del equipo de jurados en la edición 22 del famoso reality musical The Voice haciéndole la suplencia nada más y nada menos que a Kelly Clarkson.

