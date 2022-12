Demi Rose se deja ver recostada mientras recibe un masaje para tonificar sus glúteos

Demi Rose no descuida ir con frecuencia a una clínica para someterse a varios tratamientos de belleza, y en esta ocasión compartió en Instagram videos que la muestran recibiendo un masaje en sus glúteos para reducir la celulitis, tonificar y dar contorno. En uno de los clips ella presentó a su amigo Shane Cooper, todo un experto en el tema y quien le ayuda a mantener esa curvilínea figura.

En uno de sus recientes viajes la bella modelo inglesa visitó una casa con un diseño muy original; ella se disfrazó como hada y hasta presumió su retaguardia al usar un vestido transparente que dejaba ver su body. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose) View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Tras visitar varios países a lo largo de este año Demi Rose ya se encuentra de regreso en su casa de Ibiza, donde pasará las fiestas navideñas. La influencer lució espectacular al posar recostada en una de las azoteas, usando una bata rosa que, abierta, dejó ver que no llevaba ropa interior. El mensaje que escribió junto a su publicación fue: “La hierba no está más verde del otro lado. Es verde donde la riegas con agua”. 🌿🌸 View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

