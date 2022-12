FBI alerta de nuevas estafas de “sextorsión” infantil que utilizan deepfakes

Desde hace un tiempo algunos adolescentes en Estados Unidos han venido siendo víctimas de extorsión sexual o “sexrtorsión” a través de tecnologías que generar deepfakes.

Las autoridades han detectado a un grupo de estafadores extranjeros que amenazan a jóvenes con enviar imágenes explícitas a sus amigos o familiares si las víctimas no paga.

Lo relevante es es que los jóvenes amenazados nunca han protagonizado esas escenas gráficas, pues sus rostros se colocan de forma realista sobre fotografías de cuerpos en posiciones comprometidas. En lo que serían fotos deepfake.

“Lo que estamos viendo es que estos actores que amenazan con motivaciones económicas están encontrando nuevas formas de extorsionar a sus víctimas, y la falsificación profunda es una de ellas”, explicó a WKRN-TV Rachel Ardohain, analista de inteligencia de la Oficina Federal de Investigación (FBI).

La analista del FBI revela que esas imágenes están hechas con fines monetarios, pues a sus creadores no les gratifican sexualmente y destaca que están tan bien editadas que parece auténticas.

“Las imágenes deepfake son tan reales que parecen que son auténticas”, agregó la analista del FBI.

Las víctimas pagan miles de dólares

Se han registrado casos en los que adolescentes han pagado cientos o miles de dólares de la extorsión a los agresores a través de Venmo o Zelle.

Aunque ellos no son quienes aparecen en las fotografías, los jóvenes ceden por miedo a que los seres queridos que reciban las imágenes no les crean si dicen que no son ellos los de las fotos.

Dado que los autores suelen operar desde el extranjero, el FBI afirma que puede resultar difícil detenerlos y exigirles responsabilidades.

De acuerdo con la especialista, la mejor manera de que los adolescentes se protejan es no aceptar solicitudes de amistad ni iniciar conversaciones con personas que no conocen. También deben informar a sus padres si alguien les pide una foto comprometedora.

