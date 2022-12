Horóscopo chino de hoy 14 de diciembre: las predicciones para cada signo

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Las predicciones del horóscopo chino se elaboran a partir de cálculos muy precisos por medio de los cuales se analizan las relaciones entre los doce animales que conforman el zodiaco chino, las constelaciones, las estrellas auxiliares, las energías adicionales y los cinco elementos.

Adicional a lo anterior, al momento de buscar el animal regente de cada persona, se debe tener en cuenta el día de nacimiento, ya que, si este se ubica entre el 1 de enero y el 4 de febrero, el signo zodiacal será el del año anterior, pues para la astrología china el calendario solo inicia hasta esa fecha.

Para este miércoles 14 de diciembre, el regente será el buey de metal, y su energía favorecerá la limpieza de nuestros espacios, nuestro cuerpo y nuestra energía en general.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Es muy importante que las ratas eviten ser impulsivas e impacientes durante el día. Actuar y decidir, sin pensar en las consecuencias, les puede generar muchos inconvenientes a los regidos por la rata. Es mejor que prefieran avanzar lento y con calma, así sientan que no van a alcanzar sus objetivos. El paciente buey les ayudará a lograr todo lo propuesto, pero al ritmo adecuado.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

El regente del día estará favorecido con su energía y podrán “remover” obstáculos. Las buenas estrellas los favorecerán especialmente en temas laborales y comerciales, donde podrán solucionar con facilidad los asuntos que tienen pendientes y que les están quitando el sueño. La única condición para hoy es que tengan su mente abierta y consideren todas las opciones posibles. Este día las opciones menos esperadas son las que funcionarán.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

La recomendación que le da el regente del día a los tigres es que honren sus compromisos. Si pidieron algún dinero prestado, es muy importante que hoy lo regresen, incluso si debido a esto se ven obligados a modificar su presupuesto para el resto del mes. En la noche recibirán una sorpresa que les traerá muchos recuerdos a su mente y su corazón.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Quienes nacieron en los años del conejo tendrán que enfrentarse a obstáculos en su lugar de trabajo o estudio. Algunos compañeros que no tienen intenciones de cumplir con sus tareas retrasarán a las liebres y hasta querrán culparlas por aquello que no salga bien. El buey les sugiere que trabajen en solitario, no se apoyen en nadie ni deleguen sus responsabilidades. Puede parecer más trabajo, pero sus superiores lo tendrán en cuenta.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

La recomendación del buey al dragón es que cuide su espalda. Hay una persona en su círculo cercano que la está calumniando, buscando con esto que las demás personas se aparten del dragón y le nieguen su apoyo. Es importante asumir una posición defensiva, pero sin caer en el juego del otro. Muéstrense tal cual son, confronten a quien les quiera hacer daño y hablen todo el tiempo con la verdad.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Los regidos por la serpiente estarán propensos a los rompimientos. Y no solo de carácter amoroso, vínculos laborales y comerciales también se podrán ver afectados con la energía del día. Debido a esto, la recomendación que les da el buey es que eviten cualquier tipo de discusión, tengan todo su trabajo al día y, en temas románticos, estén dispuestos a actuar con humildad y asumir la consecuencia de sus actos.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Este es un día para que los caballos se dediquen a su salud. Aparten un espacio en su agenda para programar citas médicas y exámenes, pues no es recomendable que sigan dándole largas a esos malestares, que, si bien pueden parecer muy leves, cada día se están haciendo más comunes. Este consejo también aplica para los miembros mayores de su familia.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La energía de este día no estará a favor de los regidos por la cabra, ya que el buey es su antagonista. Dada esta situación, lo mejor que pueden hacer es mantener su rutina normal y evitar cualquier tipo de confrontación. También es recomendable que no se comprometan con ninguna fecha, ya que seguramente no podrán cumplir a tiempo.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El buey le sugiere a los monos que eviten solicitar préstamos de dinero. Las estrellas de hoy no los favorecen y podrían afectar gravemente su presupuesto. Así crean que están en capacidad de cumplir con los compromisos adquiridos, en unos meses podrían presentarse situaciones que se lo impidan. Si necesitan dinero, prefieran recortar gastos o buscar otra fuente adicional de ingresos.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Este es un día para que los regidos por el gallo trabajen duro. Muestren todas sus habilidades y brillen, pues personas influyentes y en una posición superior estarán pendientes de ustedes. Así que enfrenten el día con decisión y optimismo, pues hoy podrían obtener lo que tanto han anhelado. Para reforzar la energía enciendan una vela dorada.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Es importante que los regidos por el perro se mantengan al margen de discusiones de carácter familiar. Entre algunos miembros se generarán disputas que indispondrán a todo el clan, pero, el consejo que les da el buey es que eviten tomar partido. Simplemente actúen como observadores o terceros imparciales, ya que corren el riesgo de que sean tomados como el “enemigo en común”.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Los romances acompañarán a los nacidos en los años del cerdo. Sin embargo, dada la característica general del día, serán amores de corta duración. Si los chanchos no están buscando nada estable, pues podrán aprovechar el día para entablar relaciones informales. Pero, quienes ya tienen pareja estable deberán ser muy cuidadosos, pues están más propensos a dejarse llevar por la tentación.