Kimberly Dos Ramos posa en minibikini negro, impresionando por su abdomen de acero

Kimberly Dos Ramos ha sorprendido a sus millones de seguidores en Instagram con unas fotografías en las que aparece muy sensual, usando un minibikini negro con aberturas que dejó al descubierto su abdomen de acero.

La bella actriz venezolana de 30 años se ha vuelto una fanática del ejercicio, trabajando en sus rutinas con el entrenador Alex Fitbox. Los resultados están a la vista, en imágenes que la muestran en la playa usando un conjunto deportivo de color rosa, y en el mar, luciendo espectacular en un traje de baño estampado.

Aunque Kimberly no cuenta aún con un proyecto en televisión (su último trabajo en ese medio fue la telenovela “La desalmada”) ella se ha dejado ver en varios eventos. Hace algunos días acudió a una fiesta en Miami para la firma Dolce & Gabbana, presumiendo su figura en un minivestido de animal print. View this post on Instagram A post shared by Kimberly Dos Ramos (@kimberlydosramos)

