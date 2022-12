Laura Bozzo confiesa en Instagram que se hará una cirugía plástica

Laura Bozzo vuelve a generar atención tras mostrarse decidida y revelar que todo está listo para someterse a una nueva cirugía plástica. La presentadora de televisión peruana sentenció: “La momia rebobinada regresa”, explicando que regresó a su look pasado de cabello lacio y que no piensa usar más “el pelo carnero”.

En este mismo clip, Laura Bozzo aseguró que no estaba usando ningún tipo de filtro y que las arrugadas en su rostro se veían, pero que dentro de poco desaparecerán porque está planificando pasar por el quirófano y echarle cuchillo a sus arrugas.

Por supuesto, este anuncio generó comentarios encontrados por parte de los usuarios de Instagram, pues mientras unos apoyaron a la ex integrante del reality show de Telemundo La Casa de Los Famosos, 2, Laura Bozzo, otros la criticaron y hasta le pidieron ubicarse y asumir la edad que tiene: “Acepte su edad señora”, ·Ya basta de cirugías Laura”, “Te vas a parecer a Lyn May”.

Pero, no sólo el cabello lacio de la peruana regresa, sino también su popular show Que Pase Laura: “Ya tenemos los 20 primeros temas combinados con periodísticos además de que saldré a las calles a solucionar los casos”, contó la presentadora con mucha emoción.

Durante los últimos meses la creadora de la popular frase “¡Qué pase el desgraciado!” ha ocupado cientos de titulares. Su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos no pasó desapercibida a pesar de que no logró llegar a la final.

La mujer de 70 años convivió junto a más de 16 artistas de habla hispana bajo el mismo techo por casi tres meses consecutivos. Esto generó peleas, episodios divertidos, memes, pero sobre todo le trajo el cariño de su público de vuelta.

En el reality show de Telemundo, la también abogada se mostró algo incómoda al tener que aprender a convivir con personas desconocidas, dejar a un lado sus lujos y comenzar a atenderse ella misma. View this post on Instagram A post shared by Laura Bozzo (@laurabozzo_of)

“A una semana de haber salido de la casa quiero agradecer al público por su cariño. Me siento orgullosa de lo bueno y lo malo soy YO puedes quererme u odiarme por la misma razón”, comentó ante su salida.

Sigue leyendo:

Niurka Marcos amenaza con pegarle un “galletón” a Laura Bozzo en La Casa de los Famosos 2

Laura Bozzo se pone botox para rejuvenecer y vuelve a dividir opiniones: “Ya ni con milagros”

“Por fin, esta pesadilla terminó”, así reaccionó Laura Bozzo tras ser eliminada de ‘La Casa de los Famosos’

Adamari López y Quique Usales imitan a Niurka Marcos y Laura Bozzo en La Casa de Los Famosos 2

Niurka Marcos tiene altar de santería en La Casa de los Famosos 2. Fans de Laura Bozzo hablan de “brujería”