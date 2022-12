Carmen Villalobos presume su figura en microbikini negro, posando junto a una amiga

Carmen Villalobos siempre sorprende a sus fans en las redes sociales, y ahora lo hizo con unas fotografías de Instagram que la muestran en la playa, usando un sexy microbikini negro y acompañada de su amiga Carito Betancourt. Ambas posaron junto a una cabaña de salvavidas, subiendo al máximo la temperatura.

En un video la bella actriz colombiana dejó ver su bronceado perfecto y su tonificado cuerpo mientras bromeaba junto con su amiga, quien escribió junto al post: “La pasamos demasiado bien! Te adoro mi hermosita!! Por más momentos así!”

Este año ha sido muy fructífero para Carmen en el plan profesional, y se mostró feliz en unas imágenes que compartió en Instagram y que ya rebasan los 863,000 likes. Ella aparece recorriendo calles de Miami, usando ajustados jeans y un top estampado. No podía faltar uno de sus textos positivos como complemento, que fue: “Disfruta tus días… No te olvides nunca de sonreír …Y que la vida nos siga sorprendiendo”. 😍 View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

