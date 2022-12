Demi Rose posa en el jacuzzi, dejando ver su tanga de hilo

A Demi Rose le encanta viajar, y en su cuenta de Instagram compartió fotografías en las que aparece en un resort de Glastonbury, presumiendo su curvilínea figura. Ella se metió al jacuzzi para contemplar el panorama y hasta lució su retaguardia al usar una tanga de hilo.

Para una imagen que lleva más de 60,000 likes la modelo e influencer británica posó de espaldas, usando un ajustado minivestido lleno de transparencias; el mensaje que escribió junto al post fue: “Jardín secreto y tranquilidad”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Durante su viaje Demi visitó una clínica en la que se sometió a varios tratamientos de belleza, y compartió con sus seguidores videos que la muestran recostada mientras recibe un masaje para tonificar sus glúteos y combatir la celulitis. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1) View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

