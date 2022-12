Horóscopo chino de hoy 15 de diciembre: las predicciones para cada signo

Próximos a terminar este 2022 (pero no aún el año del tigre), este jueves 15 de diciembre tendrá también al tigre de agua como regente. Esta dualidad de energía nos dará un día propicio para llevar a cabo todo aquello que queramos multiplicar en nuestra vida. Por esta razón es muy importante evitar cualquier actividad negativa.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Adicional al año de nacimiento, para calcular tu signo zodiacal chino, también es importante que tengas en cuenta el día de tu cumpleaños, pues si este se ubica antes del 4 de febrero, la astrología oriental considera que lo hiciste en el año anterior. Por ejemplo, alguien cuya fecha de nacimiento sea el 10 de enero de 2003, tendrá como regente al caballo, pues para ese día aún no daba inicio el año de la cabra.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Algunas situaciones complejas se le presentarán a los nacidos en los años de la rata. Pero no tienen de qué alarmarse porque estarán más enfocadas a problemas de terceros que buscarán apoyo y consejo en ustedes. El tigre les sugiere que den su ayuda, pero no se tomen nada como personal, hagan lo que puedan hacer y de la mejor manera posible, pero no esperen “salvar el mundo” ustedes solos, pues solo lograrán agotarse y sentirse frustrados.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La buena energía continúa para aquellos regidos por el buey. Recibirán noticias y sorpresas positivas y, además, lograrán conseguir algo por lo que habían estado trabajando con mucho tesón. Adicional a esto, el tigre les sugiere que pasen algún rato en contacto con la naturaleza, ya que tanto trabajo de los últimos días los puede afectar y necesitan equilibrar su energía.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

A diferencia de días anteriores, hoy la buena comunicación acompañará a los regentes del día y del año. Las palabras fluirán con facilidad y podrán expresar sus pensamientos y sentimientos de manera adecuada. Así que, aprovechen esta buena energía para tener conversaciones pendientes, especialmente si se relacionan con su trabajo o estudio, pues sus superiores estarán atentos y receptivos.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Las buenas estrellas de la fortuna y la prosperidad acompañarán a los conejos este día. Encontrarán oportunidades y recibirán propuestas que les servirán para incrementar sus ingresos. No las desaprovechen y, eso sí, destinen lo más que puedan a cubrir deudas pendientes y ahorrar ya que necesitan empezar a equilibrar su presupuesto.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Caracterizado por su mal humor e impaciencia, el dragón está llamado a controlar sus emociones. La energía de hoy se puede volver un arma de doble filo para ellos, y por esta razón, deberán ser muy cuidadosos para evitar cualquier discusión o enfrentamiento, ya que, de actuar así, posiblemente se multipliquen en los próximos días e incluso, semanas.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Este es un día para que quienes nacieron en los años de la serpiente se dejen aconsejar y tomen buenas decisiones. La soberbia hoy les podría salir muy cara. Escuchen a otras personas, acepten con humildad sus consejos y después de eso, decidan y actúen. En las primeras horas de la tarde se encontrarán con alguien que hace tiempo no veían y ese encuentro será muy provechoso para ustedes.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Este no es un día para que el caballo sea confiado. Al contrario, deberá actuar con recelo y fijarse muy bien en lo que dicen y a quién se lo dicen, ya que las traiciones estarán a la vuelta de la esquina y los afectarán en muchos aspectos. Prefieran guardar silencio y discreción, especialmente frente a sus compañeros de trabajo o estudio.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

A diferencia de ayer, este día la cabra se sentirá tranquila y acompañada. Llegarán personas dispuestas a ayudar a los regidos por la oveja y darles la mano para poder resolver asuntos pendientes que les quitan el sueño. La ayuda llegará de muchas formas posibles, así que, tengan su mente abierta y estén atentos a las señales. Si encienden una vela blanca en la mañana activarán mucho más rápido y fuerte la energía.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Un signo que se verá bastante afectado hoy es el del mono. Dos tigres en su contra le podrán hacer el día muy difícil. La recomendación, por lo tanto, es que los monos se dediquen a su rutina normal y absténganse de iniciar actividades importantes. Manténganse alejados de cualquier conflicto y discusión y también eviten solicitar dinero prestado.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El día es adecuado para compras e inversiones. La energía del tigre favorece al gallo y le ayudará a usar su dinero de tal manera que pueda adquirir lo que ha venido deseando y sin afectar su presupuesto. Las estrellas del amor también acompañarán a los regidos por el gallo, así que aprovechen el día para hacer planes con su pareja o invitar a salir a alguien.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

La recomendación que le da el tigre al perro es que sea muy riguroso con su trabajo. No pierdan el tiempo, especialmente en cotilleos y actividades superficiales, por el contrario, prefieran el trabajo en solitario y llévenlo a cabo de manera ordenada. Sus superiores van a estar muy pendientes de ustedes y la recompensa por la disciplina llegará muy pronto.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Quienes nacieron en los años del cerdo pueden aprovechar el día para recomponer lazos familiares. Sea porque tuvieron algún desacuerdo en los últimos días o, porque debido a sus ocupaciones, no han podido dedicarle el tiempo suficiente a su núcleo familiar. Hoy, el tigre les ayudará a alimentar la unión y las buenas relaciones, especialmente con sus mayores. Si no viven cerca, por lo menos llámenlos, esa energía les será muy beneficiosa a todos.