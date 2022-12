Qatar 2022: Mia Khalifa con una reveladora bata de seda apoya a Marruecos y revela cuáles son sus futbolistas favoritos

El Mundial de Qatar 2022 es sin duda alguna el evento deportivo del 2022 y en todas partes del planeta tienen los ojos puestos sobre el máximo torneo de fútbol. En ese sentido, hasta el mundo del espectáculo y el entretenimiento comenta sobre eso y la influencer Mia Khalifa dcompartió su opinión al respecto.

Con más de 18 millones de seguidores (promedio) en sus redes sociales, la ex actriz del cine para adultos apoyó con una publicación en Instagram a la Selección de Marruecos, estandarte del continente africano y el mundo árabe; Khalifa tiene la nacionalidad estadounidense, pero el haber migrado desde el Libano, su corazón siempre estuvo con los marroquíes, que se quedaron a las puertas de disputar la final del Mundial y ahora buscarán el tercer lugar el sábado contra Croacia.

En una de sus últimas apariciones públicas en televisión, Mia Khalifa también reveló que a pesar de no ser una experta, siempre ha seguido este deporte e inclusive tiene un top de futbolistas que le parecen han sido los mejores que ha visto. View this post on Instagram A post shared by Mia K. (@miakhalifa)

Al primero que mencionó la retirada actriz porno fue David Beckham: “Tengo que decir que ‘Becks’ porque soy una niña”, reveló en una entrevista al canal de YouTube AFTV.

El actual empresario y leyenda del fútbol retirada es dueño del Inter Miami y busca ampliar sus negocios a Reino Unido con una posible compra al Manchester United. Mia Khalifa lo considera un hombre apuesto e inteligente. View this post on Instagram A post shared by Mia K. (@miakhalifa)

En la segunda posición la influencer colocó a Zinedine Zidane: “Ver las cosas que hacía en el campo era algo increíble y sobre todo cuando le veías en directo. Ha sido de los mejores jugadores que ha pisado un terreno de juego sin duda”.

Pero además resaltó el polémico hecho que marcó el último partido de ‘Zizú’ como futbolista activo: el cabezazo a Marco Materazzi en la final del Mundial Alemania 2006. A Khalifa le encantó ese acto violento porque ejemplifica “el odio que hay al fracaso en el fútbol”.

Y para demostrar que de verdad sigue el fútbol y no solo declara sobre el deporte para aparecer en la prensa, colocó en la tercera posición al portentoso centrocampista australiano Aaron Mooy, que juega en el Celtic de la liga escocesa.

