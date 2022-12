Horóscopo chino de hoy 16 de diciembre: las predicciones para cada signo

El conejo de agua será el encargado de imprimirle su energía a este viernes 16 de diciembre. Gracias a él, hoy estarán favorecidas las solicitudes ante entidades y personas que estén en una posición de superioridad, pues hoy la balanza se equilibra y se puede inclinar a nuestro favor. Así que, si necesitas solicitar algún ascenso o aumento, un préstamo bancario, una beca, un permiso especial o una visa hoy la energía te apoyará para obtener una respuesta positiva.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Además de revisar el año de nacimiento, también debes tener en cuenta el día, pues de acuerdo a la astrología china el calendario solo da inicio hasta el 4 de febrero, por esta razón, las personas que nacieron antes de ese día, estarán regidas por el animal del año inmediatamente anterior.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Muchas oportunidades se les presentarán hoy a los regidos por la rata. Pero es muy importante que analicen todo primero con cabeza fría. Tómense su tiempo e, incluso, pídanles consejo a personas cercanas. Decidir a la ligera, sin sopesar los pros y los contras, les puede traer muchos sinsabores a futuro. Dediquen la noche para descansar y pasar en familia o con sus amigos.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Una persona muy querida los buscará para pedirles un importante consejo. El conejo les recomienda que piensen muy bien antes de decirles cualquier cosa, asuman una posición neutral y, aunque sea alguien que ustedes aprecian mucho, háblenles con total sinceridad e imparcialidad. Si se limitan solamente a complacerlos, podrían defraudar la confianza que tienen en ustedes.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Es importante que quienes nacieron en los años del tigre se cuiden de los falsos halagos. Hay personas muy cercanas “especializadas” en subirle el ego al orgulloso tigre con la única intención de obtener beneficios. Usen su sexto sentido y préstenles atención a las señales. Es mejor que terminen esas falsas amistades por su propio beneficio.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El regente del día cada vez toma más fuerza a medida que se acerca su año. Hoy se verá beneficiado con su energía propia y podrá presentar todas las solicitudes que tenga pendientes. Aprovechen las primeras horas de la mañana para empezar a “tocar puertas”. Vístanse de blanco y enciendan una vela dorada para que la energía sea más beneficiosa.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Aquellos dragones que están pensando en cambiar de trabajo y hasta de profesión, es mejor que no lo hagan aún. La energía de hoy no es la más positiva para ustedes y si dan ese paso, lo lamentarán. Pero no tienen por qué angustiarse, pronto las cosas cambiarán para su beneficio y podrán materializar sus planes, solo necesitan ser pacientes y esperar un poco.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Nuevos amores llegan a la vida de los regidos por la serpiente. Se acaba la soledad y celebrarán las festividades navideñas del brazo de alguien muy especial. La única condición que les pone el regente del día es que se muestren tal como son, no actúen como si fueran perfectos ni prometan lo que no pueden o están dispuestos a cumplir. Si siguen este consejo construirán una relación sólida y estable.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El conejo le sugiere a los caballos que dejen atrás el pasado de una vez por todas. Continuar aferrándose a situaciones que ya no están solo les genera tristeza y no les permite ver las oportunidades que tienen al frente. Sin importar si fue un trabajo, una oportunidad que dejaron pasar o una relación amorosa, lo que ya no está en su vida, es importante que se permitan continuar adelante. Busquen alguna terapia que les permita vivir el aquí y el ahora.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La vida social de las cabras será la beneficiada este día. Aprovechen la noche para salir con sus compañeros o amigos y disfrutar de la vida. Conozcan nuevas personas y refuercen relaciones. Esto no solo les permitirá relajarse, sino que, además, dentro de su grupo social destacará alguien que querrá entablar una relación más especial con ustedes.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Un viejo amor aparecerá en la vida del mono y lo pondrá a dudar sobre su actual relación. Fue una relación tan intensa que el solo recuerdo de ella provocará que los monos estén dispuestos a abandonarlo todo. Pero el conejo les recomienda que eviten apresurarse, recuerden por qué se terminó la primera vez. No arriesguen lo que tienen en este momento solo por tratar de revivir el pasado.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El conejo, regente del día, es el antagonista del gallo. Este choque de energía les provocará conflictos y discusiones. El malhumor acompañará a los gallos quienes estarán dispuestos a pelear hasta con “su sombra”. Por más difícil que parezca, es importante que controlen sus impulsos, pues podrían verse involucrados de situaciones delicadas de las que no saldrán bien librados.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Las buenas estrellas acompañan al perro este día. Esta energía favorable se traduce en que los regidos por este animal conocerán personas influyentes que estarán bastante interesadas en lo que hacen. Así que, acepten todas las invitaciones que les hagan y no teman mostrar su luz, pues vienen interesantes oportunidades que no deben dejar pasar.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Ya es hora de que el cerdo tome una decisión respecto a su relación amorosa. El estancamiento no es bueno y, continuar ignorando lo que piensa y siente no resuelve nada. Lo mejor es que los chanchos sean honestos con su pareja y, sobre todo, con ustedes. Si creen que la relación no va para ninguna parte, háblenlo, a lo mejor ambos sienten lo mismo y al sincerarse, logren encontrar la mejor solución para ambos.