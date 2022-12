Los Garzaz lanzan nueva cumbia-quebradita “Shake It Baby”

Antes de que finalice el 2022, la banda de regional mexicano, Los Garzaz, complacen al público con su regreso y un lanzamiento que desde ya se perfila como un éxito. “Shake It Baby” es el nombre de la producción que ya se encuentra disponible en todas las plataformas de reproducción musical como Spotify.

El nuevo tema de Los Garzaz llega con la intención de poner a bailar a sus fans, teniendo un toque especial del acordeón y su popular sonido al estilo de quebradita cumbia. Con su letra relatan la historia de una chica parrandera, que siempre está de fiesta y no pierde oportunidad alguna para salir a divertirse.

Los Garza’z que se han caracterizado por ir calando en la industria musical con su estilo único a la hora de hacer vida sobre el escenario, siguen trabajando por su innovación y demuestran a sus seguidores que su versatilidad no se detiene en dar de qué hablar.

La agrupación originaria del Coachella Valley, conformada por hermanos y papá. Don Lupe Garza lleva años en la industria, no sólo cantando sino también tocando diferentes instrumentos junto a los integrantes de la banda.. Esto les ha permitido calar entre los más populares del género regional mexicano.

Recientemente, Los Garza’z se presentaron en un gran concierto memorable en Corridos y Mamalonas 2022, en donde compartieron tarima con otros artistas entre ellos: Luis R. Conriquez, Larry Hernández, Chiquis Rivera, Enigma Norteño, Los Gemelos de Sinaloa y muchos más.

Asimismo, se hizo saber que el grupo sigue deleitando a sus fanáticos con distintas presentaciones cada fin de semana presentándose en casinos de California y sus alrededores. El show trae consigo una puesta en escena bastante entretenida, con música variable y bailable.

Más sobre Los Garzaz

Se dieron a conocer como “Tercera Generación” por la trayectoria de sus familiares, Don Lupe Garza, creador de la primera y segunda generación de los grupos que hicieron vida entre los años ’80 y ’90. En 1995 dieron su primer show en Texas. View this post on Instagram A post shared by L o s G a r z a ‘ z (@losgarzaz)

Desde entonces han demostrado ser un grupo versátil por proyectarse con la interpretación de distintos géneros dentro del regional entre ellos: Cumbia, Norteño bachata, Salsa, Quebradita, Reggaeton tejano y Top 40.

El público ha llegado a compararlos con Selena y Los Dinos por sus similitudes al ser una familia tejano/americana conformado por hermanos y papá que le ha inculcado la música desde temprana edad. La agrupación está integrada por: Adrian Garza – Vocalista y Acordeonista; Lupe Garza – Bajista; Alex Garza – Requinto; Emmanuel Lizardo – Baterísta; Don Lupe Garza – Teclados.

La banda se estará presentando en el Pala, Soboba, Yaamava y en Fantasy Springs Casino. View this post on Instagram A post shared by L o s G a r z a ‘ z (@losgarzaz)

