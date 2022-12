Natalia Lafourcade vuelve a Los Ángeles para el 2023

¡Ya es oficial! La artista mexicana Natalia Lafourcade vuelve a Los Ángeles para presentar un gran espectáculo en el Greek Theater el próximo 4 de agosto de 2023 y los boletos ya están disponibles para la venta a través de Ticketmaster.

Natalia Lafourcade estaría instalándose en la ciudad para interpretar sus más grandes éxitos, las canciones que le permitieron ser acreedora de un Grammy y varios Latin Grammy, acompañados por los temas de su más reciente producción “De Todas Las Flores” disco que estrenó en octubre de este año.

Es importante hacer mención a que Natalia no estrenaba disco desde el 2015, cuando lanzó su álbum “Hasta la Raíz”, mismo con el que saboreó increíbles resultados. View this post on Instagram A post shared by Natalia Lafourcade (@natalialafourcade)

“En medio de la pandemia, me di cuenta de que me estaba escondiendo. Lo que me hizo reflexionar y entender que tenía que romper el hielo y volver al estudio de grabación” contó Lafourcade en referencia a esta “poderosa necesidad” de volver a hacer música. View this post on Instagram A post shared by Natalia Lafourcade (@natalialafourcade)

El nuevo disco de la intérprete ha recibido un sinfín de críticas positivas por tratarse de: “Una colección deslumbrante y profundamente sofisticada de canciones originales que presentan las virtudes compositivas características de Natalia”,

La revista Rolling Stone destacó que para este 2022 el nuevo álbum de Natalia Lafourcade se posiciona entre los mejores 15. “Una obra maestra abundante que presenta algunos de sus arreglos más exuberantes, incluso cuando explora la intensidad de la vida, la muerte y el renacimiento”, dijeron en referencia al material.

Por su parte, la famosa cantante reveló que este trabajo revela su madurez musical y se convierte en un nuevo paso de su carrera. Además, contó que se inspiró en temas de vulnerabilidad, vida y muerte, lo femenino, la naturaleza, lo místico, el amor y el desamor.

Este increíble disco se grabó durante 12 días intensos, se hizo íntegramente en cinta analógica en Texas. Lo produjo el aclamado artista Adanowsky, hijo de la leyenda del cine Alejandro Jodorowsky. View this post on Instagram A post shared by ADANOWSKY (@adanjodorowsky)

Y, entre los detalles más destacados, se hizo saber que Natalia Lafourcade reunió una nueva banda sin ensayos previos a la grabación del álbum para darle a la música una energía viva y cruda. La banda de estudio contó con músicos de una amplia variedad de culturas y perspectivas: el ícono de la guitarra de Nueva York, Marc Ribot; el niño prodigio del piano de 20 años, Emiliano Dorantes; el bajista Sebastian Steinberg (Fiona Apple, Soul Coughing) y el baterista francés, Cyril Atef.

