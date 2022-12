Bárbara de Regil presume sus curvas de infarto mientras baila con un bikini pequeñito de animal print

Bárbara de Regil sigue disfrutando del éxito con la telenovela de TelevisaUnivision ‘Cabo’ que actualmente protagoniza junto a Matías Novoa, pero no solo eso, sino que su popularidad dentro de las redes sociales también la ha llevado a estar en boca de todos tras convertirse en una inspiración para miles y por presumir su torneada silueta con diminutos trajes de baño.

Así fue como una vez más acaparó todas las miradas al aparecer con un bikini diminuto que dejó ver más que sus estilizadas piernas, pues mientras bailaba junto a su esposo terminó por deleitar a millones de fanáticos que la admiran en su perfil oficial de TikTok.

Aunque solo se trató de un breve video, la protagonista de ‘Rosario Tijeras’ consintió la pupila de sus seguidores, quienes además de calificarla con miles de “me gusta” no dejaron de reproducir la grabación.

En esta ocasión, además de aparecer derrochando sensualidad y belleza, Bárabar de Regil también dejó claro que lleva las cuentas del tiempo que ha estado con Fernando Schoenwald, pues también señaló que se han acompañado a lo largo de 8 años, 3 meses y 13 días exactamente, detalle que no pasaron por alto sus admiradores.

Por fortuna de todos aquellos que no se cansan de ver su abdomen perfecto, la actriz de 35 años no ha dejado de presumir sus diminutos bañadores de hilos, pues anteriormente se posó frente a la cámara para demostrar que no edita las imágenes que comparte y junto a un video que acompañó con la frase: “Nada más bonito que el placer de sentirte bien“, volvió a prender fuego mientras hace algunos movimientos frente a un espejo. @barbara_deregil212 Nada mas bonito que el placer de SENTIRTE BIEN ❤️ #degiracontiktok #hiphop #feid #tipsdefotografia ♬ ya quisieras tener estos atributos – Jaz<3 •siguiendo

Pero llegar a 10.6 millones de seguidores dentro de esta red social no ha sido un camino fácil, por lo que en repetidas las ocasiones se se ha mostrado realizando una de sus grandes pasiones, y se trata de las exigentes rutinas de ejercicio que la han colocado como una de las favoritas; por lo que además de aparecer paseando en medio de la playa, también disfruta lucirse desde el gimnasio. @barbara_deregil212 ♬ sonido original – Héctor Ramírez

