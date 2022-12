Horóscopo chino de hoy 17 de diciembre: las predicciones para cada signo

Las predicciones del horóscopo chino están enfocadas a aconsejarnos sobre cuáles son las actividades que se verán más favorecidas, según el animal regente del día y su relación con el resto de signos zodiacales. Por esto, el horóscopo no son meras adivinaciones, pues depende de nosotros y de nuestros actos, escuchar sus consejos y lograr que la energía nos favorezca.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Además de lo anterior, debes tener en cuenta que, si tu día de nacimiento se ubica entre el 1 de enero y el 4 de febrero, tu signo zodiacal será el del año anterior, pues para la astrología china el año no inicia a la par del calendario gregoriano, sino que lo hace 35 días después.

Este sábado 17 de diciembre, el dragón de madera será el encargado de regir el día, y su energía será propicia para llevar a cabo todas las actividades que queremos que perduren y se tornen estables en nuestras vidas.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

El amor que ha sido tan esquivo para las ratas durante todo el año, por fin tocará su puerta. Los regidos por la rata que se encuentran en busca de pareja tendrán muchas posibilidades de conocer a alguien especial. Eso sí, no “ponga la vara tan alta”, recuerden que ustedes también son imperfectos y no pueden exigir aquello que no están dispuestos a dar.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

El día es excelente para que los regidos por el buey inicien un ahorro. El año que se aproxima puede ser bastante exigente en temas financieros, así que es mejor que planeen un fondo de emergencias o para un proyecto en específico. Algún miembro de su familia podría sufrir algún malestar hoy, es mejor que estén pendientes de esa persona.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Si tienen tareas pendientes, el dragón le sugiere a los tigres, que procuren finalizaras hoy. No esperen hasta la próxima semana para hacerlo, pues podría complicarse todo y terminar incumpliendo. Tal vez es un sacrificio después de una semana de tantos retos, pero si lo hacen ganarán en tranquilidad y lograrán que sus superiores les tengan más confianza.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

A los nacidos en los años del conejo se les presentarán bastantes desafíos durante el día. Si bien esto les ocasionará cambios en sus planes y hasta desconcierto, asuman la situación con calma y madurez. No intenten buscar que otros asuman responsabilidades que no les corresponden, ni tampoco esperen que alguien más solucione. Son ustedes quienes deben tomar el control de la situación y actuar.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El regente del día gozará de una excelente energía a su favor. Las estrellas de hoy los favorecen para que inicien todas aquellas actividades que tienen pendientes y que, además esperan que se conviertan en algo permanente en su vida. El romance será el más favorecido, así que aprovechen para invitar a salir a alguien o hacer planes para el futuro con su pareja.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Es recomendable que aquellas personas que nacieron en los años de la serpiente cumplan a cabalidad con los compromisos adquiridos. Sea un dinero que quedaron de regresar, una cita, una promesa, cualquier cosa que hayan dicho que iban a hacer hoy, háganla. Faltar a su palabra les puede traer varios inconvenientes, discusiones y hasta rompimiento de relaciones.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Si bien es importante lograr los cometidos propuestos, la forma en que esto se hace también es de peso. Los regidos por el caballo suelen perseguir sus sueños sin importarles la forma en que lo hacen y esto, a veces, raya los límites morales e incluso, legales. Si hoy, intentan actuar de esta manera, muy seguramente terminarán involucrados en conflictos y problemas.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La recomendación que le da hoy el dragón a la cabra es que cuide su integridad física. Especialmente aquellas ovejas nacidas en 1979 que se niegan a asumir su edad y actúan como jovencitos irresponsables. Los deportes extremos o conducir a alta velocidad o de manera descuidada, les puede generar una pequeña lesión, pero un gran susto.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Las buenas noticias tocarán la puerta de los monos desde temprano. Por fin podrán empezar a recoger los frutos de su esfuerzo y su “aguante” durante todo el año del tigre. Si lo que reciben hoy, es una propuesta que implique algún cambio drástico en su vida, no decidan de inmediato, es mejor que se tomen un par de días para analizarla con calma. Estén seguros de que tomarán la mejor decisión.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

La recomendación que le da el dragón a quienes nacieron en los años del gallo es que piensen muy bien antes de actuar. La impulsividad no los llevará a ninguna parte buena y, por el contrario, les ocasionará frustración y malos entendidos. Analicen muy bien los pros y los contras de cada situación que se les presente durante el día. Enciendan una vela verde para que puedan equilibrar mejor la energía.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

La energía cambia este día para los regidos por el perro. El dragón, su antagonista, le puede traer dificultades, especialmente en sus desplazamientos. Por esto, si está en la medida de sus posibilidades, eviten emprender viajes largos y, si no pueden aplazarlos, salgan más temprano de lo planeado. También es recomendable que eviten pedir dinero prestado este día.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Hoy las buenas estrellas acompañarán a quienes nacieron en los años del cerdo. Este día recibirán buenas noticias, oportunidades y hasta sorpresas. Pero el dragón les recomienda encarecidamente que eviten comentar todo lo que les suceda, pues hay personas que no se sienten felices por lo que les pasa a los chanchos, al contrario, la envidia las puede llevar a actuar en su contra y perjudicarlos.