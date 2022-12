Ninel Conde modela frente al espejo con un bikini verde que resaltó su despampanante figura

Ninel Conde elevó la temperatura a través de sus redes sociales, en donde compartió con millones de seguidores con un seductor video que grabó frente al espejo, todo mientras viste un diminuto traje de baño de dos piezas que resaltó la belleza de su silueta.

Para nadie es un secreto que la actriz y cantante mexicana conocida como “El Bombón Asesino” es toda una experta en llamar la atención con prácticamente todo tipo de prendas que utiliza, pues los mismo es capaz de prender fuego con ajustados conjuntos deportivos que con atrevidos bañadores que apenas cubren lo indispensable. Pero no solo eso, pues también es considerada una de las celebridades que siempre está dando de qué hablar por sus relaciones amorosas, o escándalos con otros famosos como recientemente fue el caso de Lorena Herrera, quien aseguró durante un programa que no estaba dispuesta a trabajar nuevamente con su colega.

Pero además de recibir constantes críticas por el supuesto abuso de las cirugías estéticas, la buena actitud que Ninel Conde mantiene la ha llevado a colocarse como una de las favoritas y más admiradas, pues siempre tiene una frase inspiradora que compartir. Así fue como a través de su cuenta de Instagram volvió a demostrar que además de belleza siempre tiene un consejo para sus más de 5 millones de seguidores.

Vistiendo un diminuto bikini verde, Ninel Conde expuso la envidiable figura que mantiene a sus 46 años al mismo tiempo en que se broncea y más tarde modelando frente al espejo.

“Qué hermosa te ves creyendo en ti misma. Te vuelves tan fuerte que no cualquier cosa puede derrumbarte”, escribió la también actriz.

Pero las sensuales imágenes ya se han vuelto una constante dentro de esta comunidad virtual, pues también disfruta posar con otro tipo de acaloradas prendas que resaltan su figura; un claro ejemplo fue la recopilación de instantáneas en las que posó con un body de tiro alto color blanco y otro conjunto en color negro compuesto por top y una mínima tanga de hilos que se convirtió en el pretexto perfecto para dejar ver su silueta. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

