Horóscopo chino de hoy 18 de diciembre: las predicciones para cada signo

Este domingo 18 de diciembre, la serpiente de madera será la regente y gracias a ella se verán beneficiados todos los inicios y nuevos comienzos. Aprovecha el día para llevar a cabo todo lo que tengas pendiente y que necesite un impulso extra de energía.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

También debes tener en cuenta que el año astrológico chino no inicia el 1 de enero sino el 4 de febrero, por esta razón, si naciste antes de ese día se considera que lo hiciste el año anterior. Por ejemplo, alguien cuya fecha de nacimiento sea el 11 de enero de 1988, para la astrología china está regido por el conejo, pues aún no iniciaba el año del dragón.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Pese a ser domingo, la recomendación que le da la serpiente a los regidos por la rata es concentrarse en su trabajo. Esfuércense por ponerse al día con sus pendientes y, además, iniciar lo que tengan en el “tintero”. Este sacrificio será recompensado por el universo. Sean creativos y déjense llevar por sus nuevas ideas.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Es momento para que los nacidos en los años del buey analicen su situación actual. Si quieren lograr algo nuevo no pueden continuar haciendo lo mismo, este es un precepto universal. Así que hoy, sean honestos, díganse lo que de verdad quieren hacer y lograr y, pónganse manos a la obra para conseguirlo. Y si creen que necesitan ayuda, no duden en pedirla pues la obtendrán con facilidad.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Maravillosas oportunidades se le presentarán hoy a los tigres. Especialmente relacionadas con el amor. Una persona que les gusta los invitará a salir y les expondrán sus sentimientos, así que no dejen pasar este chance de ser felices. Aprovechen también el día para hablar con sus mayores, será una conversación muy importante para todos los implicados.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Un acontecimiento reciente ha provocado en los conejos muchos cuestionamientos. Incluso, puede ser algo que le sucedió a otra persona, pero que “tocó” profundamente a las liebres. Así que, aprovechen el día para tener un rato a solas y analizar la situación y cómo puede ayudarles a hacer cambios positivos en su vida.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Continúan las buenas estrellas para los dragones. Este domingo su presupuesto y finanzas se verán favorecidas. Sea porque recupere un dinero que prestó y daba por perdido, o porque reciba una interesante propuesta laboral o comercial o, incluso, porque gane algún premio de azar. Así que ábranse a todas las posibilidades y estén atentos a las señales.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La serpiente como regente del día debería aprovechar su propia energía para emprender nuevos proyectos. Lleva todo el año aplazando sus sueños y deseos, y ya empieza a sentirse frustrada, pero no quiere aceptar que ella es la única responsable de lo que ha logrado y lo que no. El titubeo, propio de las serpientes, no las está favoreciendo y ya es hora de que se den cuenta de esto.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El día es propicio para que quienes nacieron en los años del caballo pasen tiempo con su familia y amigos. Gracias a esto, no solo encontrarán respuestas y soluciones, sino que también podrían conocer, a través de ellos, a una persona que les marcará su vida de manera positiva. También alguien buscará apoyo en ustedes, no lo defrauden.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Un secreto, de otra persona, saldrá a la luz y le podría ocasionar un “terremoto” emocional a las cabras. Hoy, es posible que se den cuenta de algo inesperado, y deberán asumir nuevas situaciones en su vida. Pero no se angustien, pues por más difícil que pueda parecer, los cambios son siempre para mejorar.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

La serpiente, siempre tan buena amiga del mono, le sugiere que aproveche el día para que “limpie” su vida. Es momento de sacar y dejar atrás todo aquello que se ha convertido en una carga para el mono. Limpien cajones, hagan espacio, no solo físico, sino también emocional. Así que, si hay relaciones o situaciones que no les están aportando nada positivo, díganles adiós y permítanse vivir algo mejor.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Los asuntos pendientes y dificultades por las cuales podría estar pasando el gallo no se solucionarán creando más problemas. Eso es algo que los regidos por el gallo deben entender hoy: las crisis no se solucionan con más crisis. Así que no busquen una salida fácil, sino una salida definitiva. También es importante que se tomen el tiempo necesario para buscar opciones, no actúen a la ligera.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Después de haber tenido ayer un día algo complicado, este domingo los perros podrán sentirse tranquilos, especialmente en temas amorosos. Quienes ya tienen pareja podrán pasar momentos románticos y hacer planes para el futuro. Además la estrella de la fertilidad estará muy fuerte, lo que propiciará embarazos.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La serpiente es la antagonista del cerdo. Debido a esto, es mucho mejor que los chanchos tengan un día tranquilo y, en la medida de lo posible, lo dediquen al descanso y a pasar un rato ameno con su familia. Eviten iniciar actividades de importancia y manténganse alejados de las discusiones, ya que la estrella de los conflictos los acompañará y con mucha fuerza.