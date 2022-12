Ninel Conde presume su torneada retaguardia con un minibikini rosado frente al mar de Acapulco

Ninel Conde regresó a México para lucirse con un diminuto bikini bajo los rayos del sol, pero fiel a su estilo, apareció modelando un diminuto traje de baño que resaltó la belleza de sus curvas mientras pasea a bordo de un velero frente al mar de Acapulco.

“El Bombón Asesino” sigue llamando la atención en redes sociales con las sensuales publicaciones que comparte, pues además de colocarse como una actriz y cantante, también ha logrado destacar en su faceta como modelo, dejando gratamente sorprendidos a millones de seguidores.

Así fue como en una de sus recientes apariciones, presumió que está de regreso en México, específicamente en Acapulco, Guerrero, desde donde compartió un video en el que se lució con un bikini que expuso al máximo sus curvas.

Pero fue exactamente mientras posa bajo los rayos del sol durante un paseo en velero, como la polémica artista atrajo la mirada de sus admiradores. Y es que para esta acalorada grabación eligió un bikini rosa neón que no solamente resaltó su bronceado perfecto, pues tal como ha ocurrido en otras publicaciones también dejó a la vista sus encantadoras curvas.

“Qué bello es mi Acapulco México. Qué domingo más hermoso”, es la frase con la que acompañó el clip de unos cuantos segundos.

Para enamorar aún más a sus fans, Ninel Conde mostró algunos ángulos de su figura de infarto, desde tomas hechas por ella misma, hasta algunas imágenes captadas de espaldas a la cámara en las que presumió su ejercitada y muy torneada retaguardia, sin faltar aquellas en las que acomoda su diminuta prenda.

Y aunque es considerada una de las celebridades que sabe llamar la atención con los bañadores más atrevidos, también ha logrado destacar como toda una experta a la hora de exponer su silueta desde el gimnasio, en donde pasa parte de su día para mantener una figura de infarto.

Así fue como anteriormente compartió algunos ejercicios que realiza, pero lo que definitivamente llamó la atención fue el ajustado conjunto deportivo color blanco que eligió para demostrar que a sus 46 años sigue en la lista de famosas que gozan de un cuerpazo espectacular. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

