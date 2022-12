Salma Hayek, Bad Bunny, Alejandro Fernández y otros famosos celebran el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022

Tras alzar la Copa en el Mundial de Qatar 2022 Argentina recibió el apoyo de varios famosos a través de las redes sociales, quienes dejaron ver su amor por la camiseta que viste una de las máximas estrellas en la historia del fútbol: Lionel Messi.

Una de las primeras reacciones por el triunfo de los argentinos ante Francia fue la del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien a través de su cuenta de Twitter aseguró que este fue el mejor juego que ha visto en toda su vida, por lo que felicitó a los campeones del mundo.

“¡¡¡Nadie se la merecía más que ustedes, nadie la luchó más que ustedes!!!”, escribió y más tarde compartió un par de fotografías luciendo el jersey del equipo albiceleste.

Thalía fue una de las celebridades mexicanas que no dejó pasar el momento para presumir en Instagram que es una fiel seguidora, asegurando que es un amor de toda la vida:

“¡Qué felicidad totaaal! Cuánto amor le tengo a mi amada Argentina desde toda una vida, y hoy nos encontramos celebrando otro triunfo! Fiesta general! Fiesta de unión y de amor!”, escribió junto a una serie de fotografías en las que aparece posando junto al fallecido astro del fútbol, Diego Armando Maradona.

Ángela Aguilar también se sumó a la fiesta mundialista con algunas imágenes captadas desde su jet privado, en donde porta orgullosa un conjunto deportivo con los colores blanco y azul celeste, destacando que no sabría explicarlo muy bien, pero es “25 % argentina”. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

Otra celebridad que aseguró hoy es “Messicana” fue Kate del Castillo, quien también recurrió a Instagram para apoyar a la Selección de Argentina. View this post on Instagram A post shared by Kate del Castillo (@katedelcastillo)

Gloria Trevi celebró a “toda la raza latina desde Chile, México, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Puerto Rico, Santo Domingo, Guatemala, Salvador, Bolivia…todos”, agradeciendo por dar un mensaje de empoderamiento a este nivel. View this post on Instagram A post shared by Gloria Trevi (@gloriatrevi)

Salma Hayek confesó su emoción de ver a Messi cumplir su sueño, pero también destacó el trabajo de Kylian Mbappé asegurando que es “un regalo de Dios“. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Pero no todo fue apoyo para Argentina ya que en casa de Angelique Boyer y Sebastán Rulli se vivió la pasión por el fútbol a todo lo que da, pues mientras la protagonista de ‘Teresa’ apoyó al equipo de su país natal, Francia, el originario de Buenos Áires hizo lo propio, aunque finalmente fue él quien celebró entre lágrimas el triunfo de su equipo. View this post on Instagram A post shared by Sebastian Rulli (@sebastianrulli)

“El Potrillo”, Alejandro Fernández, también felicitó a sus amigos de Argentina junto al mensaje: “Poniendo a Latinoamérica en la cima del mundo“, además de una postal que le dio la vuelta a las redes sociales protagonizada por las mayores figuras del fútbol argentino, los 10’s. View this post on Instagram A post shared by Alejandro Fernández (@alexoficial)

El actor José Ron se unió a la felicidad de su novia, la argentina Luciana Sismondi, con quien disfrutó del encuentro. View this post on Instagram A post shared by José Ron (@joseron3)

Danna Paola, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, así como la pareja formada por Macarena Achaga y Juanpa Zurita, gritaron el triunfo en sus respectivos perfiles sociales.

