“La chica del clima”, Yanet García, deja poco a la imaginación posando de espaldas con mínima lencería de hilos

Yanet García dio la bienvenida a la Navidad modelando tan solo con una coqueta lencería roja, pero eso no fue todo para sus millones de seguidores que la admiran a través de las redes sociales, ya que también dejó muy poco a la imaginación cuando dio la espalda a la cámara vistiendo una arriesgada lencería de hilos que desató miles de reacciones.

“La Chica del Clima” fue una de las celebridades que participó en la edición número 25 del Teletón 2023 en México, en donde retomó su faceta como conductora junto a otras celebridades como Galilea Montijo, Michelle Renaud y Marco Antonio Regil, entre otros.

Pero tras compartir su felicidad por llegar a la meta, utilizó su cuenta oficial de Instagram para lucirse con un coqueto conjunto de lencería rojo que dejó a la vista un escote profundo, consiguiendo robar la mirada de miles de seguidores.

No obstante, el constante derroche de sensualidad parece no tener fin, pues días antes de darle la bienvenida a la Navidad con dichas prendas, se lució con otro revelador atuendo que dejó muy poco a la imaginación de casi 15 millones de seguidores que actualmente la admiran en dicho perfil social.

Un diminuto conjunto de lencería rojo de hilos que se perdieron entre sus curvas y un mini vestido de red del mismo tono, fueron suficientes para elevar la temperatura de miles de admiradores que además de calificar con un “me gusta” la instantánea, mandaron un piropo para la originaria de Monterrey, Nuevo León. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Y aunque sin duda alguna Yanet García es considerada un Sex Symbol a nivel internacional por el material que publica en sus redes sociales y la página de contenido exclusivo OnlyFans en la que debutó en abril de 2021, también ha sabido ganarse la aprobación de otro tipo de público por compartir algunos detalles de su nueva vida en Nueva York.

Así es como se ha lucido en días recientes con prendas en las que imprime su personalidad, pero siempre demostrando que es una digna representante de la belleza latina. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

