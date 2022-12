Aracely Arámbula presume cuerpazo en bikini mientras pasea en yate y desde la piscina

Aracely Arámbula presumió su belleza y espectacular silueta posando con diminutos trajes de baño mientras pasea en yate y desde la piscina.

Este 19 de diciembre la protagonista de ‘La Madrastra’ está de fiesta por el cumpleaños número 14 de Daniel, el menor de los dos hijos que procreó junto al cantante Luis Miguel, por lo que además de compartir algunas fotografías con las que expresó su felicidad por esta fecha especial, también dejó ver que se encuentra disfrutando de unos días de descanso frente al mar.

Y es que la actriz y cantante originaria de Chihuahua, México, volvió a llamar la atención con un video en el que apareció derrochando belleza y sensualidad mientras pasea a bordo de un yate, pues vistiendo diminutos trajes de baño no perdió oportunidad de exponer la curvilínea silueta que la caracteriza.

En la recopilación de imágenes que fueron publicadas a través de su perfil oficial de Instagram, Aracely Arámbula posó con un bikini púrpura que acompañó con un ensamble de estampado floral traslúcido que dejó ver su silueta mientras modela en el atardecer y a plena luz del día.

Pero eso no fue todo, ya que en otro par de instantáneas aparece luciendo un bañador de dos piezas en color rojo con el que nuevamente deslumbró mostrando su abdomen de acero desde el interior de la piscina.

“Disfrutando de mis lugares favoritos en fechas especiales”, fue la descripción con la que acompañó la publicación que superó las 150 mil reproducciones.

Y aunque son pocas las ocasiones en que se deja ver con diminutos bikinis o prendas que resaltan su escultural silueta, días antes la estrella de televisión de 47 años expuso su sensualidad posando frente al espejo con un audaz conjunto de lencería de encajes color vino tinto que acentuó sus prominentes curvas y abdomen marcado, aunque la imagen también dejó ver sus curvas desde la espalda.

En la acalorada imagen, la ex de Luis Miguel dejó en evidencia su deslumbrante belleza con el objetivo de dar la bienvenida al fin de semana, y de paso recibió más de 80 mil reacciones de sus fanáticos quienes le otorgaron un corazón rojo, además de mensajes en los que destacaron lo espectacular que luce. View this post on Instagram A post shared by Aracely Arambula (@aracelyarambula)

También te puede interesar:

–Aracely Arámbula mueve su retaguardia sensualmente, usando un ajustado vestido negro con transparencias

–Aracely Arámbula expone sus curvas perfectas mientras posa en lencería de encajes frente al espejo

–Aracely Arámbula entra a un elevador usando un body con escote que le llega hasta la cintura