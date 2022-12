Horóscopo chino de hoy 20 de diciembre: las predicciones para cada signo

La astrología china se compone de un entramado de cálculos y comparaciones a partir de los cuales se pueden determinar las energías de cada día. Estos cálculos incluyen relaciones entre los signos del zodiaco, las estrellas auxiliares, constelaciones y condiciones adicionales. Por ejemplo, para hoy martes 20 de diciembre, la cabra de fuego es la regente y, además, se aplica una energía adicional conocida como “día de separación”, esto ocasiona que el Qi o Shi, estén vibrando muy bajo, y por esta razón, es mejor no iniciar ninguna actividad de importancia. Sin embargo, finalizar relaciones de todo tipo e iniciar trámites de divorcio y separación, son actividades que estarán favorecidas.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Es importante que tengas en cuenta que tu signo zodiacal también depende del día de nacimiento, pues, si este se ubica antes del 4 de febrero, para la astrología china aún rige el año inmediatamente anterior y, por lo tanto, tú, por así decirlo, tienes un año más. Así, si tu fecha de nacimiento es el 3 de enero de 2002, tu animal regente no es el caballo, ya que, para ese día aún estábamos en el año de la serpiente.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Aún no se estabiliza del todo la energía para quienes nacieron en los años de la rata. Este es un día en que se pueden presentar con mayor facilidad dificultades en el trabajo. Retrasos, inconvenientes de última hora y hasta discusiones con compañeros y superiores. Es importante que las ratas sean prudentes a la hora de hablar y eviten perder el tiempo en actividades diferentes a las laborales.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La cabra, regente del día, es la antagonista del buey. Este enfrentamiento energético le puede ocasionar a los búfalos pequeños accidentes y lesiones menores. Debido a esto, la recomendación es que sean muy prudentes con todas sus actividades físicas. No hagan sobre esfuerzos y eviten cualquier distracción. Sus rodillas y manos son las que se pueden ver más afectadas.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Este no es un día apropiado para que los regidos por el tigre incorporen cambios en su vida. La innovación no estará favorecida y, por el contrario, cualquier modificación que hagan en su rutina normal podrá tornarse negativa y traerles muchos problemas a los tigres. Mejor dediquen el día a planear, pero sin materializar nada aún.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Algunos obstáculos económicos y financieros complicarán el día de los conejos. Un dinero que estaban esperando es posible que no llegue y afecte sus planes, pero no se apresuren a solicitar préstamos y asumir deudas por las que realmente no están seguros de cómo van a responder por ellas. Esperen hasta el final del día y estén atentos a las señales, van a encontrar la solución.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El día es propicio para que el dragón analice sobre las relaciones que no le aportan nada positivo. Si consideran que es necesario dar un paso al costado y ponerles punto final a vínculos de cualquier índole, háganlo, pues gracias a la energía de separación de hoy, podrán “decir adiós” de la mejor manera para ambas partes.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Las serpientes deberán mantenerse alejadas de discusiones y confrontaciones, especialmente con su pareja. Fíjense muy bien al momento de hablar y no traigan a colación situaciones que ya quedaron atrás. Podrían herir los sentimientos de la otra persona y dañar la relación, tal vez, para siempre. En los negocios, es mejor que aplacen la firma de documentos importantes.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

La cabra invita a los caballos a que actúen con generosidad y bondad. Este ha sido un año de logros, en los cuales el caballo ha visto como sus finanzas no solo se estabilizan, sino que, además, mejoran considerablemente. Pero el dinero también es energía y necesita estar en movimiento, entonces no se dediquen solo a acumular, ayuden a los demás y compartan de manera desinteresada. Recuerden que a ustedes también los han ayudado.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La regente del día podría, nuevamente, verse acompañada de la estrella de los romances. Sin embargo, es importante que no apresuren la situación. Conozcan a la otra persona y tómense el tiempo para analizar todo el panorama, pues los romances que se inicien hoy estarán condenados al fracaso y a un rompimiento muy doloroso para todas las partes involucradas.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

De nuevo la salud del mono será el punto focal del día. Regresan (o se acentúan) sus problemas respiratorios o gastrointestinales. Así que, no le den más larga al asunto y visiten al doctor, pues el año del conejo que se aproxima podría convertir estos problemas en algo mucho más serio. En las horas de la mañana recibirán una noticia muy importante.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Un secreto saldrá a la luz y le ocasionará al gallo discusiones y problemas. Pero es importante que los regidos por este animal eviten tomar decisiones a la ligera. Escuchen a las otras personas y, sobre todo, hablen con sinceridad. Si asumen la situación con madurez y la mayor calma posible, pronto podrán encontrar soluciones y sentirse en paz.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

La regente del día le sugiere al perro que tenga mucho cuidado con las propuestas que le hagan hoy. Algunas vendrán disfrazadas de ganancias o mejoras en su situación actual, pero realmente son “trampas” para que actúen de manera incorrecta y luego dejarlos al descubierto. Pongan su ética por sobre todas las cosas.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Si bien el cansancio del año ya pesa sobre los chanchos, es importante que hoy sean muy disciplinados en su trabajo o estudios. No descuiden sus responsabilidades ni dejen nada para último momento. Por el contrario, procuren adelantar lo que más puedan temprano en la mañana. Es un esfuerzo adicional, pero la recompensa llegará muy pronto. Actuar contra esta recomendación les puede generar muchos problemas, incluso la pérdida de su empleo.