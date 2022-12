Horóscopo chino de hoy 22 de diciembre: las predicciones para cada signo

Cuando lees tu horóscopo chino, no estás leyendo solamente adivinaciones. Frente a ti encontrarás cálculos y consejos que tienen, como objetivo principal, recomendarte sobre cuáles son las actividades más adecuadas según la energía del día. De la misma manera, y con el fin de “equilibrar” la balanza, también te dirá qué es mejor evitar.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

También es importante que tengas en cuenta tu día de nacimiento, pues, para la astrología china el año inicia el 4 de febrero, por esta razón, si naciste antes de ese día, tu signo zodiacal será el animal regente del año inmediatamente anterior.

Antes de pasar a las predicciones para cada signo, te contamos que hoy jueves 22 de diciembre, el animal regente será el gallo y su energía favorecerá todas las actividades relacionadas con hacer pedidos y también dar regalos, ayudas o reconocimientos; es un día para dar y recibir.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Es recomendable que quienes nacieron en los años de la rata estudien muy bien las propuestas que les hagan antes de aceptarlas. Hoy recibirán ofertas que en un principio parecerán muy tentadoras, pero en el fondo, significarán cambios para los cuales, las ratas, no están preparadas y podrían terminar arrepentidas y sin opción de dar marcha atrás.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La amorosa estrella del romance favorecerá a los bueyes. Gracias a esto, quienes están en busca de pareja tendrán posibilidades para encontrar una persona interesante y construir con ella una relación sólida y estable. Por su parte, los búfalos que ya tienen pareja pueden aprovechar el día para planear el futuro. Las posibilidades de embarazos también están incrementadas hoy.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Pese a que el día será mucho mejor que el de ayer, el gallo le sugiere al tigre que controle su mal humor. Una reacción explosiva puede ocasionarles muchos inconvenientes a los tigres. Su relación de pareja también corre peligro, pues si no se fijan en lo que dicen herirán los sentimientos de la otra persona a tal nivel que se aleje, tal vez para siempre.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El gallo, regente del día, es el antagonista del conejo y esto le puede traer varios percances. Para poder sortear esta situación, lo más recomendable es que se mantengan dentro de su rutina normal y eviten iniciar actividades de importancia. Para equilibrar la energía sean generosos y ayuden a personas y animales necesitados. También se le sugiere a las liebres que sean cuidadosas con sus pertenencias.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El año les ha exigido mucho esfuerzo a los dragones, pero ya por fin empezarán a recoger los frutos. Sus clientes y superiores confiarán en ustedes y les darán ese “voto de confianza” por el que tanto se han sacrificado. Sin embargo, y pese a los triunfos logrados, es importante que no se duerman en los laureles y sigan trabajando como si fuera el primer día, pues hay personas que los estarán vigilando de cerca, esperando que bajen la guardia para aprovecharse de la situación.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Es un día para que las serpientes deleguen y piensen en unas cortas vacaciones. Tantas responsabilidades y tareas por cumplir han agotado sus fuerzas y este agotamiento no les permite tomar las mejores decisiones. Así que deleguen la mayor cantidad de obligaciones posibles y opten por darse una “escapada”. Si es a la naturaleza mucho mejor, ya que necesitan recargar y alinear su energía.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El conejo le sugiere a los nacidos en los años del caballo que se mantengan alejados del dinero fácil. Este día alguien podría proponerles un negocio con altas y sencillas ganancias, sin embargo, no son ciertas y solo terminarán perdiendo su dinero y hasta amigos. Si tienen interés en invertir, prefieran lo seguro y asesórense previamente. En la noche podrían recibir una sorpresa.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Quienes son regidos por la cabra deberían aprovechar este día para compartir con su familia. Pasen tiempo con sus mayores y escuchen sus consejos. La sabiduría de ellos les permitirá encontrar la solución a los inconvenientes que en este momento se les están presentando. Aprovechen también para limar asperezas con quienes hayan tenido discusiones en los últimos días.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El mono debería aprovechar el día para analizar qué debe cambiar en su vida. Hay hábitos y rutinas que no le están permitiendo alcanzar sus metas y ya es hora de que los deje a un lado. Se aproxima un nuevo año en el que los regidos por el mono deberán trabajar para obtener lo que se propongan, y no lo lograrán si continúan haciendo lo mismo que hasta ahora.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Maravillosas oportunidades se le presentarán al regente del día. No las dejen pasar pues realmente cambiarán positivamente su vida. No les teman a los cambios y salgan de su zona de confort, ya que, en el camino, encontrarán las personas y los medios necesarios para triunfar. Amplifiquen esta buena energía a través de la generosidad, ayuden a quien puedan sin esperar nada a cambio.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El conejo le sugiere a los perros que se cuiden de los excesos. Si bien la temporada no es de mucha “ayuda” para ello, es necesario contar con la suficiente fuerza de voluntad para controlar el consumo de alimentos y de bebida. Incluso, también es importante que no hablen de más, pues los inconvenientes que se les pueden presentar por no medirse son muchos.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Otro signo que se verá favorecido para los temas amorosos es el del chancho. Aprovechen a las buenas estrellas y hagan esa propuesta que tanto han pensado y a la vez aplazado. No teman, y el gallo les advierte que, si continúan titubeando, terminarán perdiendo a la persona perfecta. Quienes aún no tienen pareja, pueden aprovechar el día para salir de casa y estar dispuestos a conocer nuevas personas.