Horóscopo chino de hoy 23 de diciembre: las predicciones para cada signo

Para este viernes 23 de diciembre, el perro será el regente del día y favorecerá las reuniones de tipo social. Sin embargo, y debido a la constelación que acompaña al regente, es importante que evites iniciar actividades importantes y te cuides de las discusiones de pareja.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Adicional a esto, cuando busques cuál es tu signo zodiacal, ten en cuenta también el día de nacimiento, pues si este se ubica antes del 4 de febrero, tu animal regente será el mismo del año anterior, esto debido a que para la astrología china el año solo da inicio hasta esa fecha.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

El mal humor no le traerá nada bueno a las ratas. Si no controlan su temperamento terminarán muy mal el día. Discusiones, especialmente en su lugar de trabajo o estudio, les traerán muchos problemas, especialmente con sus superiores. Enciendan velas blancas y lleven con ustedes una sodalita o lapislázuli que les ayudará a pensar muy bien sus palabras.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Un importante cambio se cierne sobre la vida de los bueyes. Se les presentará una situación inesperada que los obligará a tomar una decisión urgente. Pese a esto, y a que en un principio puede parecer algo avasallador, en un par de meses se darán cuenta que el cambio fue para mejorar. Aprovechen también el día para llamar a algún buen amigo y pedirle consejo.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El perro le sugiere a los tigres que incorporen hábitos saludables a su vida. Empiecen a practicar ejercicio, vigilen de cerca su dieta y, sobre todo, consideren seriamente empezar a meditar pues su energía se está viendo mermada y necesitan recuperar su “centro”. En su trabajo, es importante que eviten cualquier tipo de distracción.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Un amor tranquilo y estable llegará a la vida de los regidos por el conejo. Si están pensando en consolidar una relación, sepan que la energía de hoy favorecerá uniones duraderas, por esta razón, si no tienen interés en algo así, es mejor que sean sinceros con la otra persona y eviten que las cosas avancen. Romperle el corazón a alguien y jugar con sus sentimientos se les revertirá con creces y sufrirán mucho.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Con el perro en su contra, es mejor que los nacidos en los años del dragón actúen con cautela. En la medida de lo posible, eviten asistir a sitios muy concurridos y, sobre todo, no tengan ninguna discusión con su pareja ya que podrían llegar fácilmente a un rompimiento. Otra importante recomendación es que eviten hacer compras innecesarias pues su presupuesto puede verse afectado por varios meses.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

El regente del día le sugiere a las serpientes que aprovechen el día para iniciar alguna capacitación. El año del conejo les traerá muchas oportunidades laborales y profesionales, pero, para ello, deben estar preparados para asumir los retos. Prefieran aprender un nuevo idioma y no desistan, pues de no hacerlo tendrían que dejar pasar una interesante propuesta que no volverá a presentarse en varios años.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El día del caballo estará bastante ocupado. Asuntos de última hora los obligará a trabajar hasta tarde o aplazar otros compromisos. No permitan que esta situación les cambie el humor, al contrario, traten de ver el “vaso medio lleno”. Algo importante que les sugiere el perro es que no pierdan el tiempo en redes sociales o corrillos triviales que no les aportará nada positivo pero que sí los retrasará.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Quienes nacieron en los años de la cabra se enfrentarán a una encrucijada. Deberán tomar decisiones sobre qué camino van a seguir, y no va a ser fácil para ellos, especialmente si tiene que ver con una relación sentimental. Pero el perro les sugiere que no sigan dándole largas al asunto, pues cada vez será más difícil hacerlo. Si tiene que ver con asuntos laborales, opten por aquel en el que tengan más opciones de desplazamiento, pues los viajes estarán favorecidos para las ovejas.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Los monos deberán cuidarse de estafas y robos. Un conjunto de estrellas negativas estará muy fuerte este día y les pueden provocar grandes pérdidas de dinero. No confíen en las personas que les prometan ganancias fáciles y, sobre todo, sean muy cuidadosos si deben realizar trámites bancarios. Enciendan una vela color violeta, les ayudará a mejorar la energía del día.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El gallo deberá ser muy cuidadoso con sus actividades del día. Las lesiones físicas estarán incrementadas y podrían lesionarse alguna articulación. Así que, el perro les sugiere que eviten actuar desprevenidamente y, sobre todo, sean muy cuidadosos con las escaleras. Por otro lado, pueden aprovechar el día para pasar un buen rato con amigos y escucharlos, les servirán de apoyo y generarán buena energía a su favor.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Como regente del día, el perro se verá favorecido para iniciar las actividades que tengan pendientes. Las horas de la mañana serán las mejores para “tocar puertas”. Así pues, no dejen pasar la buena energía que los favorece. También es recomendable estar pendientes de la salud de sus mayores, hay algunos malestares que se están volviendo más fuertes.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Este es un día para que los regidos por el cerdo pongan en orden sus ideas. Tienen muchas cosas en su cabeza que no los deja decidir adecuadamente, casi al punto de “paralizarlos” y esto los está perjudicando, especialmente en su trabajo. Otra recomendación que les da el perro es que trabajen en su autoestima, pues en los últimos días solo se han estado reafirmando sentimientos negativos.