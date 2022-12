Aleida Núñez llega a 4 millones de seguidores en Instagram y festeja modelando un vestido ultra ajustado

Aleida Núñez acaba de conquistar el corazón de sus primeros 4 millones de seguidores de Instagram y para celebrarlo compartió una serie de fotografías en las que, como ya es costumbre, presumió su deslumbrante belleza con un ajustado vestido que resaltó sus despampanantes curvas.

La actriz y cante originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, agradeció el apoyo de sus seguidores de redes sociales y para demostrar que ocupan un lugar importante en su carrera los consintió dejando ver la torneada silueta que la ha colocado como una de las famosas consentidas de la televisión, pero también dentro de los espacios virtuales.

Fue exactamente a través de su perfil oficial de Instagram en donde Aleida Núñez celebró por todo lo alto que logró cautivar a 4 millones de seguidores, por lo que no dudó en consentirlos con un par de publicaciones en las que se lució como solo ella sabe hacerlo.

En la primera publicación, la estrella de teatro y televisión agradeció a quienes forman parte de su comunidad, destacando que son parte importante de su carrera, pero también de su vida, pues este espacio se ha convertido en el escaparate perfecto para compartir detalles de los proyectos en los que participa y de los aspectos más íntimos de su vida diaria.

“¡¡Mis corazones hermosos ya somos 4 Millones!! Cada día compartido con ustedes es único, ocupan un lugar importante en mi vida gracias por tanto cariño“, escribió la artista de 41 años.

En otra recopilación de imágenes, volvió a cautivar luciendo el mismo vestido ultra ceñido en color blanco y detalles dorados, con el que dejó a la vista su abdomen de acero y despampanantes curvas que lució mientras posa de perfil a la cámara. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Pero la bella y talentosa presentadora no ha dejado pasar por alto la época navideña, por lo que en días anteriores volvió a cautivar el corazón de sus admiradores posando con un vestido que dejó su espalda completamente desnuda, con la que pidió a sus 4 millones de admiradores disfrutar al máximo estos días. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez) View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

