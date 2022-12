Así es la costosísima y exclusiva escuela donde estudian los hijos de Lionel Messi en París

El futbolista argentino Lionel Messi, considerado como uno de los mejores de todos los tiempos, está muy cerca de retirarse del fútbol, por lo que la mira ya está puesta en sus hijos, quienes en algunos años podrían seguir su ejemplo y continuar con su legado en las canchas del mundo.

A pesar de que no sería de extrañar que Mateo, Ciro o Thiago prueben suerte en el deporte que tantas alegrías le ha dado a su papá, por el momento los tres están enfocados de lleno en sus estudios dentro de una de las escuelas más exclusivas y costosas de París.

El centro educativo al que fueron inscritos, cuando su papá abandonó el Barcelona para fichar con el París Saint-Germain, es el American School of Paris, localizado en Saint-Cloud, en la zona metropolitana de la capital francesa. El campus se sitúa ahí desde el año de 1967

Sus aulas albergan, de acuerdo a información proporcionada por la propia escuela, a cerca de 800 niños y jóvenes provenientes de 64 países. Los niveles educativos van desde pre-kinder hasta high school.

Además de destacar por su exclusividad, por trabajar bajo el esquema educativo de Estados Unidos y por su excelencia académica, la American School of Paris también lo hace por contar con más de 60 actividades extraescolares, por lo que los hijos de Messi se pueden formar en lo que más les interese o apasione.

Debido a su gran prestigio y al tipo de estudiantes que alberga en sus salones, este colegio no está al alcance de cualquiera. Para poder ingresar, lo primero que se debe hacer es desembolsar $1,481 dólares para acceder y llenar la solicitud de ingreso a espera de ser aceptado o rechazado.

En caso de haber pasado ese filtro, que no es para nada fácil, ahora sí viene lo bueno, las tarifas que se deben pagar por estudiar ahi. Las colegiaturas anuales van de los $20,700 a los $38,671 dólares.

A esa cifra habría que agregar dos más: Los $1,851 del costo del seguro y los $12,900 dólares que van destinados al mantenimiento del inmueble. Esta última cantidad solo se paga al ingreso. View this post on Instagram A post shared by American School of Paris (@americanschoolofparisofficial)

Además de contar con 5,855 pies cuadrados destinados a la educación, la American School of Paris también goza de gimnasio, de auditorio, de dos cafeterías, de 10 espacios de colaboración y descubrimiento, de ocho laboratorios de ciencia y descubrimiento, de canchas deportivas, entre otras instalaciones. View this post on Instagram A post shared by American School of Paris (@americanschoolofparisofficial)

¿Qué les parece la escuela donde se forman los hijos de Lionel Messi?

