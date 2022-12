Celia Lora eleva la temperatura posando como conejita de Playboy mostrando su exuberante escote

Celia Lora está muy orgullosa de ser una de las conejitas de Playboy favoritas, por lo que, posando con atrevidas prendas y accesorios que la distinguen como una de ellas elevó la temperatura dentro de su cuenta oficial de Instagram.

El candente contenido que realiza la hija del rockero Alex Lora sigue provocando todo tipo de reacciones, desde aquellas que la catalogan como una de las modelos más sensuales y bellas, hasta aquellos que no están de acuerdo en que presuma sus voluptuosos encantos a la menor provocación.

Asimismo, en días recientes protagonizó una acalorada serie de declaraciones en contra de la también modelo Sabrina Sabrok, quien puso en duda su éxito dentro de la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans.

Al respecto, Lora no dudó en defenderse, asegurando que no conocía a la argentina y que no está “en competencia con nadie”, por lo que tampoco está dispuesta a lanzar comentarios y menos en contra de una mujer. Pero eso sí, dejó claro que el reconocimiento que logró no ha sido tarea fácil.

Y para recordar a poco más de 10 millones de seguidores de Instagram que es una de las modelos más exitosas dentro de las plataformas virtuales, se mostró orgullosa de pertenecer al clan de las conejitas Playboy, por lo que no escatimó a la hora de desbordar sus encantos ante la cámara.

Así fue como, además de lucirse con los accesorios distintivos del emporio de Hugh Hefner, también celebró Navidad portando un body rojo con cinturón ancho y detalles blancos que la hizo lucir deslumbrante en por lo menos dos ocasiones.

Las acaloradas imágenes continuaron y también atrajo todas las miradas con un traje en color azul en el que una vez más recurrió a los destapes, luciendo en esta ocasión un escote profundo que fue del agrado para más de 100 mil usuarios que la calificaron con una reacción en forma de corazón. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

La polémica exhabitante de ‘La Casa de los Famosos’ no ha dejado de consentir a sus más exigentes seguidores de Instagram, y como otro claro ejemplo de ello fue la instantánea en la que cautivó con un revelador conjunto de lencería de encajes y transparencias con el que su anatomía quedó a la vista. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

