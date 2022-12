Con dinosaurios y cráneos, estas son las decoraciones navideñas más exóticas de los famosos

Aunque varios famosos brillaron por su buen gusto y la elegancia, hubo otros tantos que se decantaron por complacer a sus hijos, por satisfacer sus deseos culposos y hasta por decorar habitaciones que no solemos ver adornadas, como la recámara y hasta el baño, siendo esa la razón por las que decidimos incluir sus decoraciones dentro de las más exóticas de las presente temporada navideña y la batalla por llevarse el primer lugar está bastante reñida.

Te compartimos a continuación las decoraciones navideñas más exóticas de los famosos en este 2022.

Martha Debayle

La presentadora mexicana causó tremendo revuelo, literal, en las redes sociales con la muy original decoración de su casa por Navidad, al haberse decidido por un árbol nada convencional, pues está conformado por plumas sintéticas de pájaro. Así como lo leen.

“Como ustedes saben yo amo las plumas y dije: ‘Dónde consigo un árbol de plumas’ y como les digo siempre: Crean en sus sueños y no se den por vencidos hasta que consigan lo que quieran y así sucedió con este árbol que, por razones lógicas, no había que ponerle ningún adorno más porque las plumas son más que suficiente”, explicó la también locutora de radio.

Payaso Platanito

Si de llamar la atención se trataba, el payaso Platanito, sin lugar a dudas, logró su cometido, pues no hubo quien no hablara de su espeluznante árbol de Navidad, el cual fue decorado con calacas, con payasos tenebrosos, con cabezas de muñecos, con momias, mientras que la punta de su árbol fue engalanada por un cráneo humano.

“El árbol de navidad que inventó mi mujer 😱😱😱 me encantóóóóóóóóó”, se lee en el mensaje con el que acompañó su video publicado en Instagram y que musicalizó con el tema ‘The Christmas Tree’.

Alejandra Espinoza

Por medio de un video, publicado en su cuenta de Instagram, la ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’ en 2007 compartió con sus fans que en su decoración navideña complació en todo a Aiden Matteo, su hijo, quien es un amante de los dinosaurios, por lo que estos majestuosos seres fueron los grandes protagonistas.

“Si no era de dinosaurios de que mas podía ser 🤷🏻‍♀️ 🎄😬😬😬 #christmasdecor #christmastree #dinosuar”, escribió la también presentadora en la descripción de su video, quien musicalizó el material con el tema ‘Rockin’ Around The Christmas Tree’ de Brenda Lee.

Kim Kardashian

¿Para qué decorar el vestíbulo, el comedor o la sala, si puedo adornar el baño de mi recámara con nueve árboles? Quizá esa fue la pregunta que se hizo la socialité al momento de decidir de qué manera llamaría la atención en esta Navidad.

Los árboles, que pueden ser observados a través de un enorme ventanal, solo fueron decorados con luces cálidas y con estrellas en la punta, pero aún así lucen espectaculares y muy exóticos. View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashianmajesty)

Kylie Jenner

Por medio de un video, compartido en sus redes sociales, la hermana de Kendall Jenner dio muestras del imponente árbol que instaló en su casa, el cual llama la atención por sus grandes dimensiones, lo que provocó que algunos de sus seguidores la criticaran y le señalaran que ese se vería hermoso en el Rockefeller Center, pero no en una casa. ¿Qué opinan?

“Hermoso para una plaza pública, no una casa”, “¿Por qué no pueden hacer cosas de gente normal? ¡Vamos hombre!”; “Impactante alarde de riqueza cuando tantos niños hambrientos y pobres mirarán esta publicación. Humildad”; son solo algunos de los comentarios que le han dejado. @storytimerevista La Navidad llegó a casa de Kylie Jenner.🎄 ♬ sonido original – Story Time

Poncho de Nigris

El influencer mexicano, al parecer se tomó muy literal lo de tener un árbol de Navidad de película, pues su decoración no está conformada por las habituales esferas, los bastones de caramelo, las estrellas, los copos de nieve y otros elementos alusivos a la temporada, sino que por una claqueta de cine, un adorno con la palabra ticket, una cubeta para rocetas de maíz, cintas de cine, cámaras, entre otros adornos alusivos al séptimo arte.

A un costado de su árbol pusieron una máquina de rocetas de maíz, por lo que sus hijos serán los más consentidos cada vez que visiten su arbolito.

Carolina Sandoval

Siguiendo el ejemplo de Kim Kardashian, la influencer venezolana dejó a un lado los lugares tradicionales y enfocó parte de sus esfuerzos en la decoración de su recámara de Navidad, lo que le trajo algunas críticas en las redes sociales. “Mi corazón no sabes lo especial que me haces sentir …gracias por tu arte, porque esto es una obra de arte ❤️ primera vez que me decoran mi habitación en esta fecha y estoy feliz. Me siento en la casa de Santa 🤣”, escribió ‘La Venenosa’ en su cuenta de Instagram.

Su árbol, que fue colocado en un rincón de su habitación, no solo llama la atención pro su ubicación, sino que también por estar conformado por unas hermosas flores de Nochebuena rojas. View this post on Instagram A post shared by Artista Floral (@luisbritodesigns)

¿Cuál es para ustedes la decoración más exótica de la presente temporada navideña?

