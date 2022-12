Horóscopo chino de hoy 24 de diciembre: las predicciones para cada signo

Para la metafísica china, de la cual hace parte la astrología, el equilibrio es esencial. Es por esta razón que algunos días la energía que trae el horóscopo es totalmente favorable, y, por el contrario, otros días, la recomendación principal es quedarse dentro la rutina y abstenerse de iniciar cualquier actividad nueva. Por esta razón es que es tan importante escuchar los consejos que da el horóscopo, para así poder trasegar fluyendo a la par de la energía de cada día.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

También es importante que tengas en cuenta tu día de nacimiento, puesto que, para la astrología china, el año solo da inicio hasta el 4 de febrero, entonces, si naciste antes de ese día, tu signo zodiacal será el mismo del año anterior.

Este sábado 24 de diciembre las energías no vibrarán muy alto, el cerdo, como regente del día puede ocasionarnos discusiones y pérdidas de documentos importantes y pertenencias, así que, lo más recomendable es ser cuidadosos y pacientes.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Los pensamientos sobre cambiar de trabajo y hasta de ciudad o país, acompañarán a la rata durante el día. Y sí, ya es hora de que piensen en ustedes y en lo que realmente quieren y se merecen. Empiecen a analizar posibles opciones y qué necesitarían para acceder a ellas, y, lo más importante, pónganse manos a la obra, no posterguen más, pues las oportunidades están cerca pero las deben aprovechar de inmediato.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Es importante que quienes nacieron en los años del buey estén pendientes de su salud. Sus defensas no están al máximo y podrían contraer alguna enfermedad infecciosa, por esto, es mejor que se abstengan de visitar lugares muy concurridos, así como clínicas y hospitales. También es recomendable que se mantengan al margen de actividades físicas de riesgo, pues las posibilidades de sufrir alguna lesión también están incrementadas.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Los tigres que tienen pareja estable deberán cuidar su relación. La estrella de las discusiones y conflictos los acompaña y si no actúan con paciencia, podrían terminar teniendo una grave confrontación con su pareja, ocasionando incluso el rompimiento. El cerdo también les sugiere que estén pendientes de la salud de sus mayores, pues podrían sufrir un pequeño accidente.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Es recomendable que hoy los conejos sean muy cuidadosos en su trabajo. No dejen que el afán o el desgano los lleve a realizar mal sus tareas, pues podría salirles muy caro. Sus superiores estarán pendientes de ustedes y cualquier mala actitud será tenida en cuenta y hasta castigada. El regente del día también les sugiere que sean cuidadosos con su dinero y no gasten de más, si bien el día implica compras de última hora, midan muy bien su presupuesto.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Con la energía un poco más equilibrada, el dragón debería aprovechar el día para recomponer relaciones. No permitan que el tiempo siga pasando sin “limar asperezas” y hacer las paces con otras personas, especialmente si son de su familia. Dejen el pasado atrás, si está en sus manos, ofrezcan disculpas y permítanse terminar este año en paz con los demás y con ustedes mismos, se lo merecen y, además, lo necesitan.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La energía no favorecerá en nada a los regidos por la serpiente. El chancho es su antagonista y, además las condiciones generales del día no son las mejores. Por esto, la recomendación para las serpientes es que se limiten a lo que ya tuvieran programado para hoy, no cambien sus planes a última hora y, sobre todo, sean muy cuidadosos y eviten cualquier tipo de exceso.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

A quienes nacieron en los años del caballo se les presentarán nuevas oportunidades laborales. Si bien, llevan varios días buscando un cambio, es importante que no se apresuren a tomar una decisión. Soliciten información completa y tómense el fin de semana para pensarlo bien, pues en principio puede parecer una excelente opción, pero en el fondo les exigirá mucho y es importante que analicen si están preparados para asumir tantas responsabilidades.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La energía de la luna acompaña hoy a los regidos por la cabra. Gracias a esto, encontrarán apoyo y buenos consejos en las mujeres más cercanas. Pídanles ayuda y confíen en lo que ellas les dicen, muy seguramente gracias a esto, podrán solucionar un asunto que desde hace días les estaba “robando el sueño”. La estrella de las lesiones sigue muy activa, recuerden esto si deciden practicar deportes o actividades riesgosas, para que tomen las medidas de precaución necesarias.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Este es un día perfecto para estar con la familia. Los monos son hogareños y les gusta estar con las personas más cercanas, pero eso sí, recuerden que el árbol genealógico también se poda, así que, si alguien no los hace sentir bien, no estén con esa persona solo por convencionalismos sociales, su paz mental y su tranquilidad deben estar siempre en primer lugar.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Un dinero que el gallo daba por perdido regresará a sus arcas. Hoy su patrimonio se verá favorecido, y recibirán un pago por un trabajo o un préstamo que hicieron hace varios meses y que aún no se los reconocían. Aprovéchenlo para saldar deudas y ahorrar un poco, pues se vienen días de gastos y desperfectos inesperados. Hoy podrían también recibir un mensaje o una llamada que los podría hacer cambiar de planes a última hora, pero todo saldrá mejor de lo que esperaban.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

La recomendación que le da el cerdo a su antecesor es que sea muy cuidadoso con sus documentos. Hoy, podría perder una información muy importante y esto le ocasionará graves problemas al perro. Eviten cualquier descuido, guarden adecuadamente sus documentos y, si deben viajar, vigilen de cerca sus pertenencias. Este día extremen sus medidas de precaución, ninguna sobrará.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El regente del día deberá resolver un asunto familiar de última hora. Alguna discusión se suscitará en las horas de la tarde y el calmado chancho deberá intervenir con el fin de evitar que se agrave. Sin embargo, es importante que eviten tomarse la situación como si fuera personal y no tomen partido. Den su ayuda, actúen de manera conciliadora pero no vayan más allá pues las cosas podrían tornarse en su contra.