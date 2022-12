Maripily Rivera se convierte en una sexy ayudante de Santa y le llueven piropos en redes

En el marco de las fiestas decembrinas, la puertorriqueña Maripily Rivera sigue causando conmoción con sus atrevidos modelitos, mismos que dejan a la vista la torneada figura que tiene como resultado de sus intensas rutinas de ejercicio.

Desde su cuenta oficial en Twitter, la presentadora deleitó la pupila de sus fanáticos al dejarse ver caracterizada como una sexy ayudante de Santa. Y es que la también actriz optó por rockear un disfraz navideño que incluyó el tradicional gorro navideño y un body que se abrazó a su figura.

En el breve clip Maripily Rivera camina sensualmente hacia la cámara mientras sostiene en su mano a su nuevo proyecto: unas pastillas de colágeno. De hecho, ese habría sido el motivo principal por el que la empresaria organizó una espléndida sesión de fotos con temática navideña.

Como resultado de esta sesión, la influencer recibió una ola de piropos con la que el público mostró su apreciación hacia su constancia en redes sociales. “La más hermosa”, “Sigue así preciosa”, “Mujer trabajadora” y “Linda”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Hoy presentándoles miColageno en Patillas 💊

MPH By; Maripily que lo puedes conseguir para tu regalo 🎁 de Navidad 🎄 en la web 💻https:/mphbymaripily.com

O en todas las tiendas en Puerto Rico 🇵🇷 @centronaturalpr @centronatural_pr pic.twitter.com/Tq1kd8w3o3 — Maripily (@maripilyrivera) December 23, 2022

Sin embargo, esta no es la primera vez durante la semana que la famosa encabezó los titulares gracias a su sensualidad, ya que recientemente encendió las redes sociales con un candente video en el que posó con nada más que lencería y unas botas de tacón.

Maripily Rivera lució una silueta de infarto mientras portaba un revelador juego de lencería en color rojo adornada con tiras; la estrella del show fueron las botas de charol que abrazaron sus torneadas piernas y terminaron por delinear su silueta.

“¡Lo que viene es candela 🔥 y al que no le guste no me siga y no opine en mis redes sociales, es tan fácil! 😂 Gracias a mi hijo @joe_joegarcia, familia, amistades, equipo de trabajo y ustedes mis fans por apoyar cada ocurrencia mía ♥️ Ustedes lo pidieron y del lente fotográfico de @kikeflorescreator verán mi #newproject 📸🎥”, escribió Maripily Rivera para acompañar la publicación de ese entonces.

