Ninel Conde expone sus voluptuosas curvas desde la piscina con minibikini de hilos rojo

Ninel Conde no deja de provocar tremendo alboroto dentro de sus redes sociales, en donde una vez más elevó la temperatura posando desde la piscina mientras broncea sus curvas perfectas con un mini bañador de hilos que sin duda alguna resaltó su despampanante belleza.

Ya se ha hecho costumbre que la sensual actriz y cantante mexicana conocida como “El Bombón Asesino” utilice las plataformas virtuales para llamar la atención utilizando prácticamente todo tipo de prendas, desde ajustados conjuntos deportivos que utiliza para entrenar en el gimnasio o al aire libre, así como trajes de baño que resaltan su ejercitada figura.

Pero Ninel no se conforma solo con mostrar su figura, pues también es considerada una de las celebridades más polémicas gracias a sus relaciones amorosas fallidas o escándalos con otros famosos como recientemente fue el caso de Lorena Herrera, quien durante un programa mencionó que no estaba dispuesta a trabajar nuevamente con su colega, mientras que Niurka Marcos la llamó “mustia” por negarse a trabajar con ella y tratar de cuidar su imagen.

No obstante, la sensual artista de 46 años ha dejado de lado las constantes críticas para disfrutar al máximo su vida; y para cerrar el año con broche de oro visitó las hermosas playas de Acapulco, Guerrero, en donde se lució paseando a bordo de un yate.

Asimismo, aprovechó que regresó a su país natal para broncearse junto a la piscina y de paso permitir que sus 5.4 millones de seguidores de Instagram admiren su belleza con ayuda de un bikini de hilos color rojo.

“Me quedo para siempre con la vibra de este hermosísimo lugar y los atardeceres espectaculares desde la alberca en mi hermoso Acapulco”, escribió la famosa al pie de la publicación.

Pero las acaloradas tomas que acostumbra compartir Ninel Conde la han llevado a colocarse como una de las celebridades que gozan de un cuerpazo espectacular, y como ejemplo se encuentra una breve recopilación de imágenes que compartió en la misma galería fotográfica.

En esta ocasión, Ninel Conde no solo posó con un vestido rosado que dejó a la vista su abdomen de acero, pues también recordó algunos de sus mejores posados durante este 2022 que está por terminar en bikini. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

Mientras que, en una serie de instantáneas más, enamoró a sus fans posando con un body blanco que nuevamente dejó expuesta su curvilínea silueta. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

También te puede interesar:

–Ninel Conde elevó la temperatura de Miami con un bikinazo que evidenció sus curvas

–Ninel Conde presume su torneada retaguardia con un minibikini rosado frente al mar de Acapulco

–Ninel Conde modela frente al espejo con un bikini verde que resaltó su despampanante figura