Te traemos el Top 10 de las decoraciones más espectaculares de los famosos por Navidad

La Navidad ya llegó, el tiempo de compartir está aquí y así lo hicieron varios famosos durante los últimos meses, quienes abrieron las puertas de sus hogares para mostrarle a sus fans las hermosas decoraciones de sus casas por esta temporada de fiestas.

Fueron cientos de famosos hispanos los que presumieron el lado más íntimo de la Navidad, pero son estos 10 los que se llevaron todos los reflectores por el fantástico trabajo que hicieron, por su tremenda dedicación y su inmensa creatividad

10.- Alicia Machado

¿Quién dice que el árbol de Navidad es verde o blanco? La ex Miss Universo se cuela en nuestro top ten por ser disruptiva y llevar la Navidad a otro nivel con su árbol: una mitad es de color rojo, mientras que la otra es azul y gris.

“Qué bárbaro. Dios mío. Yo nunca en mi vida había tenido un arbolito así. No lo puedo creer”, dijo emocionada la primera ganadora de ‘La Casa de los Famosos’ tras ver la decoración final.

9.- Marlene Favela

La mamá de la pequeñita Bella Seely se ganó su lugar por ser una de las celebridades que más tiempo de calidad le dedicó a su hogar, pues, contrario a otras celebridades, ella no contrató a nadie para que le decorara su casa por Navidad. Su decoración es hermosa y su Nacimiento lo es aún más.

“Con mucho cariño les comparto la decoración navideña de mi casa, que me hace feliz a mí y a mi Bella. Acompáñenme a hacer este recorrido”, fue el texto con el acompañó el video del tour por su apartamento.

8.- Adamari López

La mamá de la pequeña Alaïa fue una de las celebridades que nos mostró la decoración de su casa por partes, pues no solo decoró el interior, sino que también el exterior, siendo este último sector el que la catapultó a nuestro top ten.

7.- Ana Patricia Gámez

La presentadora de ‘Enamorándonos USA’ eligió un lugar muy especial de su hogar para poner su nevado y elegante árbol de Navidad. Su ubicación permite que pueda ser visto desde el interior, pero también desde el exterior y eso de seguro lo agradecieron sus vecinos. Su arbolito es sencillo, pero de muy buen gusto.

Su árbol fue decorado con elementos en blanco, plateado y azul. Entre los adornos ue más destacan están los foquitos de iluminación cálida, las tradicionales esferas, los moños y unos muy lindos y tiernos osos polares.

Ana Patricia Gámez publicó una foto de la decoración de su casa por Navidad (Ana Patricia Gámez/Instagram)

6.- Rashel Díaz

La emprendedora y coach de vida cubana nos mostró la decoración final de su árbol, la cual fue posible gracias a dos expertos en la materia, quienes implementaron los tonos plateados y blancos. A un costado del árbol se instalaron varios pinos de todos los tamaños, así como unos monumentales copos de nieve.

“Por más de 4 años el encargado de esta tarea ha sido @alexandersanchez, gracias mi @sebasjuans por continuar el legado de Alex, sabemos que desde el cielo ve el trabajo que están haciendo con el equipo con satisfacción y amor🙏🏻”, se lee en una publicación que hizo Rashel.

5.- Giselle Blondet

A través de un video, publicado en su cuenta de Instagram, la presentadora nos llevó a conocer detalles del muy lindo árbol, el cual simula salir de una casa musical. Sus adornos son, primodialmente, de tonos dorados y rojos.

“Tal y como lo había soñado! Estoy enamorada de mi arbolito y mis nietos también!!!! 💕Gracias a mi amigos de @aliss_usa por todos los adornos tan hermosos!!! Graciasssssss!!!!! ❤️❤️❤️😘😘😘”, se lee en el mensaje que publicó en Instagram y que acompañó de la canción ‘All I Want for Christmas Is You’.

4.- Andrea Legarreta

Por medio de un video, con duración de unos cuantos segundos y musicalizado con el tema ‘Wish You A Marry Christmas’, la esposa de Erik Rubín nos permitió conocer a fondo su muy lindo y original árbol de Navidad, el cual se despegó, por completo, de los tradicionales colores de temporada, al incluso ser definido por Legarreta como un árbol salido de una caricatura.

“Para este año nos decidimos por una decoración súper original y diferente tipo caricatura!! Blanco y negro 🖤 que nos recordó un poco la animación de el mundo de fantasía de los “quién” los recuerdan?? NOS FASCINÓ!! Parece salido de un cuento de navidad!!”, se lee en un fragmento del texto con el que la mamá de Nina y Mía acompañó el video de su árbol artificial y que simula estar nevado. View this post on Instagram A post shared by andrealegarreta (@andrealegarreta)

3.- Marjorie de Sousa

La mamá del pequeño Matías Gregorio nos llevó a recorrer, por medio de un video musicalizado con el tema ‘Holly Jolly Christmas’ de Michael Bublé, la decoración navideña de su acogedora casa. La decoración de su árbol llama la atención por sus luces cálidas, así como por sus adornos en tonos rojos y blancos, como es el caso de sus esferas, sus golosinas, sus muñecos de peluche, sus cascabeles, su letrero de ‘Polo Norte’ y hasta su pie de árbol, el cual llama la atención por estar iluminado.

La decoración fue completada por dos velas monumentales, cajas de regalo con las leyendas ‘Esperanza’ y ‘Familia’, muñecos de nieve, renos, duendes, soldaditos de plomo, caballitos, diversos Santa Claus, así como por un enorme oso polar con su respectivo gorrito navideño. View this post on Instagram A post shared by Marjorie De Sousa 💜 (@marjodsousa)

2.- Carolina Sandoval

Por medio de un video, con duración de más de 26 minutos, la mamá de Bárbara Camila y de Amalia Victoria nos dio un tour, en compañía de Minnie y Mickey Mouse, por los rincones más navideños de su linda residencia en Miami. Su árbol, que es del tradicional color verde, fue adornado con esferas, golosinas, bastones, muñecos, copos de nieve, tambores y con otros elementos en tonos blancos, dorados y rojos.

“Yo le pedí a Luis, desde siempre, que me diera una Navidad conservadora y en este arbolito lo que hay son muchos colores de los que siempre solemos recordar cuando pensamos en Navidad, en verde y en rojo, pensamos en muchas cosas, de verdad, muy bonitas, cuando vemos un arbolito rojo y verde”, narró ‘La Venenosa’, quien hizo especial énfasis en la infancia en su decoración de este año.

1.- Lili Estefan

El puesto de honor es, sin lugar a dudas, para Lili Estefan, quien no escatimó en gastos y en lujos para su decoración de Navidad. ‘La Flaca’ fue una de las últimas celebridades en mostrar su árbol, pero cada segundo de espera valió la pena.

Además de decorar el interior de su casa de Miami, la famosa presentadora iluminó con luces en tono azul y cálidas los árboles de su jardín. Ahí también puso un muy lindo Santa Claus y a sus inseparables renos. No cabe la menor duda que la inseparable compañera de Raúl de Molina es la gran ganadora de la presente temporada navideña. ¿Qué árbol fue su favorito? View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

