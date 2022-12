5 tips para reducir el estrés financiero que ocasionan los gastos de la temporada navideña

Muchos estadounidenses están experimentando estrés financiero debido a los gastos que se hicieron durante la temporada de compras de Navidad; sin embargo, hay algunas estrategias para reducirlo o controlarlo.

En ocasiones, las familias crean altas expectativas de los presentes que se regalan en Navidad o de los viajes que se harán durante las vacaciones de temporada, ya sea para reunirse con la familia o para encontrar un poco de descanso.

Pero estas actividades implican gastos que, en medio de un escenario de altos precios debido a la inflación histórica, que en noviembre pasado fue de 7.7% en su medición anual.

El estrés que provocan las compras navideñas alcanza a una porción importante de la población, pues según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, el 57% de los estadounidenses asegura que ha sido más difícil pagar por los regalos este año.

Cómo controlar el estrés de las compras de Navidad

1.- Realiza un presupuesto y no lo rebases

Una muy buena estrategia para evitar el estrés que generan las complicaciones de enero y hacer un presupuesto de cara al arranque del año.

De acuerdo con la doctora Rebecca Brendel, directora de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, los presupuestos ayudan a evitar decisiones que pueden generar arrepentimientos y el estrés de compras que complican la economía familiar.

En la creación de los presupuestos siempre se debe dar prioridad a los gastos básicos, como vivienda, alimentación y transporte, además de considerar el pago de las deudas.

2.- Simplifica tus compras

Si no quieres salirte de tu presupuesto y todavía tienes que dar regalos, ya sea por compromisos de fin de año o por tradiciones familiares, las tarjetas de regalo pueden ser una excelente opción.

Para algunas personas, las tarjetas de regalo pueden parecer impersonales; sin embargo, te garantizan que no te saldrás de presupuesto y evitarás el estrés de atinar a los deseos de otras personas.

3.- Evita comprar objetos y opta por experiencias

Siempre hay gastos que se tienen que hacer en otras personas y si las compras de la temporada de Navidad te metieron en problemas, lo mejor es que optes por ya no comprar objetos y mejor regales experiencias.

Según los expertos, la mayoría de las personas necesitan ser escuchadas, por lo que regalar tiempo para crear lazos emocionales puede ser una buena opción para evitar más deudas.

4.- Reparte los gastos de fin de año

Si una de tus tradiciones es reunirte con familiares o amigos en año nuevo y te genera estrés el gasto que esto puede representar al ser el anfitrión, una opción es que repartas las responsabilidades, por ejemplo, que cada invitado lleve un platillo.

5.- Define las expectativas de lo que regalarás

No cabe duda que todos desearíamos cumplir todos los deseos que tienen nuestros seres queridos; sin embargo, hacerlo puede traer complicaciones financieras, no solo en Navidad, sino en fechas especiales como cumpleaños y aniversarios.

Los expertos recomiendan que antes de acudir a las tiendas, se establezcan los límites de gastos basados en las capacidades de pago.

